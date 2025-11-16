تفوق مغربي وجزائري في ترتيب أقوى الدوريات العربية

سارة عبد الباقي

كشف التصنيف الجديد الصادر عن موقع Opta لأقوى الدوريات العربية لعام 2025 عن تغييرات لافتة في خريطة كرة القدم بالمنطقة، بعد تسجيل صعود قوي لبعض البطولات يقابله تراجع واضح لبطولات أخرى، أبرزها الدوري التونسي الذي حل في المركز السابع عربياً والـ78 عالمياً. وفي المقابل، واصل الدوري السعودي هيمنته العربية، محافظاً على الصدارة واحتلال المركز 29 عالمياً، مستفيداً من الطفرة الاستثمارية الكبيرة التي جعلته الأكثر قوة وتنافسية في المنطقة.



كما حافظ الدوري المغربي على موقعه في الصدارة خلف السعودية، محتلاً المركز الثاني عربياً والـ34 عالمياً، في حين سجل الدوري الجزائري حضوراً لافتاً في المركز الثالث عربياً و40 عالمياً. وجاء الدوري المصري في المركز الرابع عربياً و44 عالمياً، يليه الدوري الإماراتي في المركز الخامس عربياً و53 عالمياً، ثم الدوري العراقي سادساً و76 عالمياً.

أما الدوري التونسي، فتراجع للمركز السابع عربياً و78 عالمياً، تلاه الدوري القطري ثامناً و88 عالمياً، ثم الدوري الأردني تاسعاً و90 عالمياً، وأخيراً الدوري الكويتي عاشراً و103 عالمياً.