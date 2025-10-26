الهلال «يظهر» في النخبة.. والثلاثي القطري يعيش أوقاتاً صعبة



أظهر الهلال السعودي صلابة كبيرة في دوري الغرب ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، مع نهاية مباريات الجولة الثالثة المثيرة على جميع المستويات، والتي انتهت مبارياتها الـ12 جميعها بانتصارات، وشهدت أداءً قوياً وأهدافاً رائعة، وتبدو المؤشرات المبكرة للهلال بطل آسيا 4 مرات، إيجابية وتؤكد أن الفريق الذي انتهت مسيرته في البطولة عند الدور قبل النهائي في الموسم الماضي، مرشح قوي للذهاب بعيداً هذه المرة.

وأصبح الهلال الفريق الوحيد الذي حقق 3 انتصارات متتالية، وتصدر جدول ترتيب دوري الغرب بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، وما يجعل نتائج الهلال أكثر تميزاً هو قدرته على حسم المباريات حتى أمام فرق تعتمد على الدفاع المكثف، فيما لم يظهر الفريق السعودي أي تراخٍ في مواجهة أي منافس، وإذا واصل هذا النهج الحازم، فسيكون من الصعب جداً إيقافه.



وفي المقابل، تعيش الأندية القطرية الغرافة والسد والدحيل، أوقاتاً صعبة، بعدما تعرضت إلى خسائر في الجولة الثالثة من البطولة الآسيوية، لتحتل المراكز الثامن والتاسع والعاشر في ترتيب دوري منطقة الغرب، إذ خسر الغرافة برباعية نظيفة أمام حامل اللقب الأهلي السعودي صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط، في حين سقط السد والدحيل بنتيجة واحدة، 1-3 أمام الهلال والوحدة الإماراتي على التوالي، ومع اقتراب دور المجموعات من منتصف الطريق، ستكون الأندية القطرية بحاجة ماسة إلى تصحيح مسارها إذا ما أرادت الحفاظ على آمالها في بلوغ الأدوار الإقصائية.



في حين، يشهد دوري منطقة الشرق من دوري أبطال آسيا للنخبة، إثبات غانغوون الكوري الجنوبي لجدارته، بعدما قدم عرضاً رائعاً مليئاً بالعزيمة والحماس، ليفوز على فيسيل كوبي الياباني 4-3، وينهي بذلك بداية الفريق الياباني المثالية في البطولة، ورغم أن غانغوون، الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة، بدا في طريقه إلى فوز مريح بعدما تقدم بثلاثية نظيفة بحلول الدقيقة 43، إلا أن افتقاره للخبرة القارية ظهر بوضوح عندما نجح فيسيل في إدراك التعادل، ولكن الفريق الكوري لم يستسلم، وتمكن من خطف الانتصار في الوقت بدل الضائع في مباراة ستخلد كإحدى الكلاسيكيات في تاريخ البطولة.



وفي الوقت نفسه، استعاد أولسان الكوري الجنوبي تألقه في النسخة الحالية، بعدما جمع 3 نقاط فقط في الموسم الماضي، إذ نجح أولسان في مضاعفة رصيده هذا الموسم إلى 7 نقاط، ليعتلي صدارة ترتيب منطقة الشرق بفارق نقطة واحدة، ورغم الصعوبات التي واجهها النادي في الموسم المحلي بعدما خسر لقب الدوري لصالح جيونبوك هيونداي موتورز، إلا أن مستواه القاري المتطور يمنح بطل آسيا مرتين أملاً بعودة أيامه المشرقة قريباً.



وأخيراً.. يمكن القول إن شنغهاي بورت الصيني سيكون سعيداً بتجنب مواجهة الأندية اليابانية في مبارياته الخمس المتبقية من دور المجموعات، بعدما جمع نقطة واحدة فقط من مواجهاته ضد فيسيل كوبي وسانفريس هيروشيما وماتشيدا زيلفيا، ورغم أنه يتصدر سباق الحفاظ على لقب الدوري الصيني الممتاز، فإن الفريق بحاجة ماسة إلى تحسين فعاليته الهجومية على الصعيد القاري، بعدما سجل هدفاً وحيداً فقط في مبارياته الثلاث، واكتفى بتسديدة واحدة على المرمى أمام ماتشيدا يوم الثلاثاء الماضي، وبتسديدتين أمام سانفريس، و3 أمام فيسيل كوبي، وهو جانب يتعين على الفريق تطويره سريعاً إذا ما أراد العودة إلى سكة الانتصارات في الجولات المقبلة.