بيراميدز المصري يتوج بكأس السوبر الأفريقية لأول مرة في تاريخه



توج بيراميدز المصري بطل دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بلقب كأس السوبر الأفريقية لأول مرة في تاريخه عقب فوزه 1-صفر على ضيفه نهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية في القاهرة اليوم السبت. وأحرز فيستون مايلي القادم من الكونغو الديمقراطية هدف بيراميدز والمباراة الوحيد في الدقيقة 75 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء. واستخلص المغربي محمد الشيبي الكرة وأرسلها بينية إلى مايلي ليطلق تسديدة قوية من زاوية صعبة من داخل منطقة الجزاء لتستقر في الشباك.



بدأت المباراة بهجوم مكثف من صاحب الأرض، إذ أرسل المغربي وليد الكرتي تمريرة عرضية من الجهة اليمنى نحو منطقة الجزاء لكن منير محمدي الكجوي حارس الضيوف تصدى لها قبل أن تصل إلى مايلي. وطالب لاعبو بيراميدز بركلة جزاء في الدقيقة 20 بداعي وجود لمسة يد على أحد لاعبي نهضة البركان لكن حكم اللقاء أشار الى استمرار اللعب.



بعدها بدقيقة واحدة أرسل مصطفى فتحي تمريرة عرضية نحو منطقة الجزاء لكن تصدى لها الكجوي بسهولة، وأطلق بول فاليري باسين مهاجم نهضة بركان تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 33 لكن أحمد الشناوي حارس بيراميدز تصدى لها. وافتتح بيراميدز الشوط الثاني بتسديدة من مايلي من منتصف الملعب لكنها ذهبت سهلة للكجوي. وأرسل حمزة الموسوي تمريرة عرضية طويلة إلى إسماعيل قندوس حولها بضربة رأس مرت أعلى العارضة.



وأضاف بيراميدز لقب كأس السوبر إلى كأس مصر في الموسم قبل الماضي، ولقب دوري أبطال أفريقيا لموسم الماضي، كما أنه ثأر من نهضة بركان الذي سبق له الفوز 1-صفر على بيراميدز في نهائي الكونفدرالية قبل خمس سنوات، في المواجهة الوحيدة السابقة بين الفريقين.