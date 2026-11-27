

يتصدر الصدام العربي بين الزمالك المصري والأفريقي التونسي منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، في حين يدخل ناديا الترجي التونسي وبيراميدز المصري المنافسة، بحثاً عن بداية قوية تعزز حظوظهما في السباق نحو نيل اللقب.



وتدخل البطولة هذا الموسم مرحلة جديدة من الصراع على الزعامة، في ظل غياب أسماء اعتادت احتكار المشهد، على غرار ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي حامل اللقب، والأهلي المصري، صاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب في المسابقة «12 لقباً»، ما يفسح المجال أمام طموحات أندية أخرى تسعى إلى تثبيت حضورها القاري.



تبرز مواجهة الزمالك والأفريقي السبت على ملعب القاهرة الدولي ضمن المجموعة الثانية كواحدة من أبرز محطات الافتتاح، في لقاء يجمع فريقين يملكان تاريخاً قارياً وثقلاً جماهيرياً، ولا تبدو فيه النقاط الثلاث مجرد رصيد افتتاحي، بل فرصة لفرض إيقاع المنافسة مبكراً.



وفي المجموعة ذاتها، يلتقي يانغ أفريكانز التنزاني بضيفه مولودية الجزائر الجزائري في زنجبار في مواجهة لا تقل أهمية، كما يدشن الترجي الساعي مشواره باستضافة ويلييت الأنغولي على ملعب حمادي العقربي في رادس ضمن المجموعة الأولى.



وثمة قمة لا تقل أهمية، تجمع بين بيراميدز، بطل 2025، وضيفه المغرب الفاسي المغربي الأحد على ملعب الدفاع الجوي. ويلتقي في المجموعة ذاتها الهلال مع ضيفه حوريا كوناكري الغيني على ملعب «أماهورو»، في العاصمة الرواندية كيغالي المعتمدة أرضاً للفريق السوداني.



وفي المجموعة الثالثة، يسعى نهضة بركان إلى تحقيق انطلاقة قوية عندما يواجه ضيفه كولومب الكاميروني السبت على الملعب البلدي بمدينة بركان. كما يلعب في المجموعة ذاتها سيمبا التنزاني وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي الأحد.