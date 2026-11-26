تتطلع 9 أندية عربية إلى تحقيق انطلاقة قوية في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، التي تنطلق منافساتها غداً الجمعة، وسط ترقب جماهيري لمواجهات قوية، أبرزها لقاءان عربيان.

وتتمثل الأندية العربية المشاركة في الزمالك وبيراميدز المصريين، والترجي والأفريقي التونسيين، والمغرب الفاسي ونهضة بركان المغربيين، ومولودية الجزائر، ونواذيبو الموريتاني، والهلال السوداني.

وتشهد المجموعة الثانية مواجهة عربية مرتقبة بين الزمالك والأفريقي التونسي، بعد غدٍ السبت، حيث يسعى الفريق المصري، صاحب الألقاب الخمسة في البطولة، إلى مواصلة نتائجه الإيجابية محلياً وتحقيق الفوز، مستفيداً من تراجع نتائج منافسه في الدوري التونسي، حيث يعود الفريقان للظهور في مرحلة المجموعات بعد غياب.

وتحمل المواجهة ذكريات تاريخية، إذ يعود آخر لقاء قاري بينهما إلى عام 2011، عندما تفوق الأفريقي في مجموع مباراتي دور الـ32، بعد أحداث مثيرة شهدتها مباراة الإياب بالقاهرة.

وفي المجموعة ذاتها، يحل مولودية الجزائر ضيفاً على يانج أفريكانز التنزاني، بعد غدٍ السبت، في مهمة صعبة يسعى خلالها الفريق الجزائري لاستعادة ثقة جماهيره، بعد تراجع نتائجه المحلية ورحيل مدربه خالد بن يحيى.

أما المجموعة الرابعة، فتشهد مواجهة عربية بين بيراميدز المصري والمغرب الفاسي، غداً الجمعة بالقاهرة. ويدخل بيراميدز اللقاء بمعنويات مرتفعة، عقب فوزه على الأهلي بهدفين دون رد في الدوري المصري، ومواصلته سلسلة انتصاراته تحت قيادة مدربه الجنوب أفريقي رولاني موكوينا.

في المقابل، يطمح المغرب الفاسي، الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه بالبطولة، إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، رغم تذبذب نتائجه في الدوري المغربي، في حين يستضيف الهلال السوداني فريق حوريا كوناكري الغيني، أملاً في نقل تفوقه بالدوري الرواندي إلى المنافسات القارية.

وفي المجموعة الأولى، يستضيف الترجي التونسي نظيره ويليتي الأنغولي، في مواجهة لا تخلو من الصعوبة، بعدما نجح الفريق الأنغولي في إقصاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، حامل اللقب، خلال الدور التمهيدي الثاني.

ويأمل الترجي، المتوج باللقب أربع مرات، في استهلال مشواره بانتصار يعزز طموحاته القارية، في حين يحل نواذيبو الموريتاني ضيفاً على بيترو أتلتيكو الأنجولي، سعياً لتحقيق نتيجة مفاجئة.

وفي المجموعة الثالثة، يبدأ نهضة بركان المغربي مشواره باستضافة كولومب الكاميروني، بحثاً عن تجاوز نتائجه المتواضعة في الدوري المحلي، حيث حقق فوزاً واحداً وتعادل في خمس مباريات.

وتأمل الأندية العربية التسعة في استثمار عاملي الأرض والخبرة لتحقيق نتائج إيجابية، ووضع قدم مبكرة على طريق المنافسة على اللقب القاري.