تتجه إدارة النادي الأهلي المصري إلى الاستعانة بأحد مدربي الفريق السابقين، لتولي القيادة الفنية بشكل مؤقت، عقب إقالة المدرب المغربي الحسين عموتة وجهازه المعاون، إثر الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في الدوري المصري الممتاز.

وكشف الإعلامي إبراهيم فايق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن اقتراب سامي قمصان، المدير الفني الحالي للمقاولون العرب، من العودة إلى الأهلي لتولي المسؤولية الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح فايق أن مهمة قمصان ستكون مؤقتة، لحين نجاح إدارة الأهلي في التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، لقيادة الفريق في البطولات المحلية والقارية.

وكان قمصان قد قاد المقاولون العرب للفوز على القناة بنتيجة 2-1، في مباراة قد تكون الأخيرة له مع الفريق، حال إتمام إجراءات عودته إلى الأهلي.

وسبق لقمصان العمل ضمن الأجهزة الفنية لعدد من مدربي الأهلي، أبرزهم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني والسويسري مارسيل كولر، كما تولى القيادة الفنية للفريق بشكل مؤقت عقب رحيل موسيماني عام 2022.

وتسعى إدارة الأهلي من خلال الاستعانة بقمصان إلى كسب الوقت الكافي لدراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب المرشحين لخلافة عموتة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بريميرو دي أوجستو الأنجولي، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.