عادت أزمة المستحقات المالية المتأخرة في نادي الزمالك المصري لتنفجر من جديد، بعدما أصدر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بياناً رسمياً موجهاً لمجلس إدارة النادي، اليوم الثلاثاء، كشفوا فيه عن تفاصيل معاناتهم، مطالبين المجلس بتحرك عاجل يضمن حصولهم على حقوقهم.

ووفقاً لتقارير إعلامية مصرية، أكد اللاعبون في البيان أنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية عن الموسم الجاري، بالإضافة إلى متأخرات تخص 14 مباراة من الموسم الماضي، ومكافآت 12 مباراة عن الموسم الحالي.

وقالوا: «لم نطالب بالحصول على مستحقاتنا دفعة واحدة، ومن الصعب تقبل عدم صرف مستحقات اللاعبين المصريين، في حين يتم صرف مستحقات الأجانب بسبب تهديداتهم بعدم الاستمرار، فلماذا لا يحدث هذا مع اللاعبين المصريين؟».

وأوضح اللاعبون أن اجتماعاً جمع رئيس النادي حسين لبيب بقادة الفريق لم يسفر عن اتفاق ينهي المشكلة، بعدما أبلغهم رئيس الزمالك بأنه لا يملك حلاً متاحاً أو موعداً محدداً لصرف المستحقات، مشيرين إلى أن استمرار الوضع ينعكس سلباً على استقرار غرفة الملابس والحالة النفسية للاعبين.

وأضافوا: «رسالتنا واضحة، نحن لا نبحث عن صدام مع أحد، ولا نريد الدخول في خلافات مع مجلس الإدارة، ولا نريد أن تكون أزماتنا سبباً في غضب الجماهير أو ابتعادها عن الفريق، نريد فقط الحصول على حقوقنا».

وشدد اللاعبون على أنهم لا يطالبون بامتيازات إضافية، ولكن فقط الحصول على حقوقهم التعاقدية، وأن يتحمل مجلس الإدارة مسؤوليته وإيجاد حل لأزمة المستحقات.

وتضع هذه المطالب إدارة الزمالك أمام اختبار، يتمثل في تقديم تصور معلن للسداد، بما يطمئن اللاعبين ويحد من تداعيات الأزمة.