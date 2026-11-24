أعرب قائد المنتخب السنغالي لكرة القدم، ساديو ماني، عن سعادته بقرار محكمة التحكيم الرياضي «كاس» إعادة لقب كأس الأمم الأفريقية 2025 إلى بلاده، موجهاً رسالة احترام إلى الشعب المغربي ولاعبي منتخب بلاده.

وكتب ماني عبر حسابه على إنستغرام «قرار محكمة التحكيم الرياضي الذي أعاد للسنغال لقبها بطلة لأفريقيا يغمرنا بالفرح. أود أولاً أن أشكر الشعب السنغالي بأكمله، داخل البلاد وفي المهجر. لقد ساندتمونا منذ المباراة الأولى وحتى صدور هذا القرار، ومنحتنا ثقتكم القوة في أصعب اللحظات».

وأضاف: «شكراً لزملائي في المنتخب، أدرك حجم الجهود والتضحيات التي بذلها كل واحد منكم من أجل هذه النجمة الثانية، أنا فخور بأنني عشت هذه المغامرة إلى جانبكم، والشكر موصول أيضاً إلى جميع أفراد الجهاز الفني وكل من رافق أسود التيرانغا».

وتابع: «أوجه رسالة احترام وتشجيع إلى الشعب المغربي ولاعبي المنتخب المغربي، لقد قدموا مشواراً رائعاً يحق لهم أن يفخروا به، وأتمنى لهم كل التوفيق في المستقبل، السنغال والمغرب شعبان شقيقان، فليواصل شغف كرة القدم التقريب بيننا».

وختم ماني رسالته قائلاً: «هنيئاً لجميع السنغاليين، فهذا الانتصار هو انتصاركم أيضاً».