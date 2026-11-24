حسمت محكمة التحكيم الرياضي «كاس» الثلاثاء الجدل بشأن هوية بطل كأس الأمم الإفريقية 2025، بإعادة اللقب إلى السنغال على حساب المغرب، مستندة في قرارها إلى مبدأ قانوني راسخ في القضاء الرياضي يقضي بعدم مراجعة القرارات التي يتخذها الحكام داخل الملعب، ما لم يثبت أنها اتُخذت بصورة تعسفية أو بسوء نية.

وقبلت المحكمة، بإجماع هيئة التحكيم، الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد الاتحاد الإفريقي «كاف» والاتحاد المغربي، وألغت قرار لجنة الاستئناف التابعة للهيئة القارية الذي اعتبر السنغال خاسرة بالانسحاب ومنح المغرب الفوز بنتيجة 3-0، لتعيد الاعتبار إلى النتيجة التي انتهت إليها المباراة النهائية بفوز السنغال 1-0.

وتمحور النزاع القانوني حول قرار الحكم جان جاك نغامبو ندالا استئناف المباراة في الدقيقة التاسعة عشرة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني «90+19»، بعدما غادر المنتخب السنغالي أرضية الملعب موقتا.

واستند الاتحاد السنغالي في طعنه إلى مبدأ «أرضية الملعب»، معتبرا أن قرار الحكم باستئناف اللعب والسماح بانتهاء المباراة بنتيجة رياضية لا يجوز إخضاعه للمراجعة.

في المقابل، دفع الاتحاد المغربي بأن هذا المبدأ لا ينطبق على التبعات التأديبية لسلوك المنتخب السنغالي، معتبرا أن مغادرته أرضية الملعب شكلت انتهاكا للمادتين 82 و84 من لوائح كأس الأمم الإفريقية، وكان يتعين على الحكم إنهاء المباراة قبل أوانها. كما اعتبر الاتحاد المغربي أن الحكم ارتكب خطأ في تطبيق القانون وأن قراره اتسم بالتعسف.

صلاحية حصرية للحكم

خلصت هيئة التحكيم، بعد دراسة حجج الأطراف، إلى أن قرار استئناف المباراة أو إنهائها نهائيا يدخل ضمن الصلاحيات الحصرية للحكم.

وأوضحت المحكمة أن الحكم، بإطلاقه صافرة استئناف اللعب، اعتبر أن الشروط اللازمة لمواصلة المباراة قد تحققت، بعدما عاد المنتخبان إلى أرضية الملعب وأبديا رغبتهما في استكمال المواجهة. ورأت الهيئة أن آثار قرار الحكم اقتصرت على أرضية الملعب، ما يجعله مشمولا بمبدأ عدم مراجعة القرارات التحكيمية المتخذة أثناء اللعب.

وفي نقطة شكلت أحد أبرز مرتكزات الحكم، اعتبرت المحكمة أن المادتين 82 و84 من لوائح كأس الأمم الإفريقية تهدفان حصرا إلى تحديد مصير المباراة عندما يؤدي سلوك أحد الفريقين إلى اتخاذ الحكم قرارا بإنهائها نهائيا، وهو ما لم يحدث في النهائي بين المغرب والسنغال. وخلصت بالتالي إلى أن الحكم لم يرتكب أي خطأ قانوني باستئناف المباراة.

التوتر لا يعني التعسف

وأقرت المحكمة بأن الحكم اضطر إلى اتخاذ قراره في أجواء من التوتر الشديد، لكنها اعتبرت أن هذه الظروف لا تبرر وصف قراره بالتعسفي، مشيرة إلى أن تقديره للموقف لم يبد متأثرا بعوامل خارجة عن إطار اللعب.

ويستند هذا التوجه إلى اجتهاد قضائي أكدته المحكمة الفدرالية السويسرية في 23 يناير 2026، يقضي بامتناع محكمة التحكيم الرياضي عن مراجعة القرارات التي يتخذها الحكام والمسؤولون عن تطبيق قواعد اللعبة داخل الملعب، إلا في حال وجود أدلة على تطبيقها بصورة تعسفية أو بسوء نية.

وفصلت المحكمة بين النتيجة الرياضية للمباراة والمسؤولية التأديبية عن الأحداث التي رافقتها، مذكرة بأن الاتحاد السنغالي ومدرب المنتخب باب تياو وعددا من اللاعبين سبق أن تعرضوا لعقوبات من الاتحاد الإفريقي في إطار إجراءات تأديبية منفصلة.

وكان الاتحاد السنغالي تقدم باستئنافه في 25 مارس الجاري، فيما عقدت المحكمة جلسة استماع مغلقة في مقرها بمدينة لوزان السويسرية في الثامن من أكتوبر.

وتألفت هيئة التحكيم من الفرنسي جيرالد سيمون رئيسا، والألماني أولريش هاس والإيطالي لويجي فوماجالي. وأعلنت المحكمة أنها أبلغت الأطراف الثلاثاء بالحكم الكامل وحيثياته القانونية، على أن تنشره لاحقا ما لم تطلب الأطراف الحفاظ على سريته.