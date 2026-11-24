قرر النادي الأهلي المصري مضاعفة العقوبات الموقعة على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وتجميد مستحقاتهم المالية لأجل غير مسمى، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد مساء أمس، في الدوري المصري الممتاز.

وأوضح الأهلي في بيان اليوم الثلاثاء، أن قرار تجميد المستحقات يشمل جميع عناصر الفريق، دون أن يحدد قيمة العقوبات الموقعة على اللاعبين.

وقرر الأهلي عقب المباراة إقالة مدربه المغربي الحسين عموتة وجهازه المعاون، وكلّف ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، بطرح الأسماء المرشحة لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقاد عموتة الأهلي في 14 مباراة بالدوري المصري وكأس مصر وكأس الرابطة وكأس الكونفيدرالية الأفريقية، ولم يخرج من أي ‌بطولة حتى الآن.

وحقق عموتة الفوز في 11 مباراة وتعادل مرتين ​وخسر مرة واحدة لكنه واجه ضغوطاً جماهيرية بسبب تذبذب الأداء.

ويستعد الأهلي لمواجهة أول أغسطس الأنجولي في مستهل مشواره بدور المجموعات من بطولة كأس الكونفيدرالية يوم الأحد المقبل.