أعلنت محكمة التحكيم الرياضي «كاس» تتويج منتخب السنغال بلقب كأس أمم أفريقيا لكرة القدم لعام 2025 في كرة القدم على حساب المغرب الذي كان قد حصل عليه بقرار إداري.

وأصدرت «كاس» قرارها بالإجماع عقب اجتماعها اليوم الثلاثاء، ليعود اللقب إلى السنغال الذي كان قد أحرزه بالفوز في النهائي.

وكانت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي «كاف» قد قررت، في 17 مارس الماضي، تجريد السنغال من لقبها ومنحه للمغرب، البلد المضيف للبطولة.

وكان المنتخب السنغالي قد فاز على نظيره المغربي 1-0 بعد التمديد في المباراة النهائية التي أقيمت في 18 يناير في الرباط، عقب مواجهة شهدت أحداثاً فوضوية، غادر خلالها عدد من لاعبي السنغال أرضية الملعب احتجاجاً على قرار تحكيمي.