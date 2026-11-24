وجه الاتحاد المغربي لكرة القدم مراسلة رسمية إلى محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، أبلغها فيها بوقوع «حادثة» محتملة قبل ساعات من صدور قرارها بشأن الطعن الذي تقدم به الاتحاد السنغالي ضد اعتبار المغرب فائزاً بنهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بقرار إداري، وفق ما أفاد به اليوم الثلاثاء مصدر مقرّب من المملكة المغربية.

ومن المنتظر أن تصدر أعلى هيئة قضائية رياضية قرارها بعد ظهر اليوم الثلاثاء بشأن النزاع القائم بين البلدين.

وكانت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» قد قضت في 17 مارس الماضي باعتبار المنتخب السنغالي خاسراً بنتيجة 0-3 بالانسحاب، رغم فوزه على أرض الملعب في المباراة النهائية 1-0 بعد التمديد في 18 يناير الماضي بالرباط.

وعلى إثر ذلك، لجأ الاتحاد السنغالي إلى محكمة التحكيم الرياضي، مندداً بما وصفه بأنه «أكبر عملية سطو إداري في تاريخ رياضتنا».

وبحسب المصدر المقرّب من الاتحاد المغربي، الذي أكد معلومات أوردتها إذاعة «آر إم سي»، يُعتقد أن اتصالاً هاتفياً جرى الأحد الماضي بين أحد المحكّمين الثلاثة المكلفين بالنظر في القضية ورئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، عبدولاي فال.

ومن شأن هذا الاتصال، في حال ثبوت حدوثه، أن يضع حياد المحكّم المعني موضع شك.

وأوضح الاتحاد المغربي في مراسلته، بحسب المصدر، أنه يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في القرار.

وفي حال قرر الاتحاد المغربي المضي في هذا الاتجاه، فسيكون بإمكانه اللجوء إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية، التي لا تنظر في جوهر النزاع، وإنما تختص بالنظر في الطعون المستندة إلى أسباب قانونية محددة، من بينها المخالفات الإجرائية.

غير أن محكمة التحكيم الرياضي نفت تلقي أي مراسلة مغربية بهذا الشأن حتى الآن، إذ أكدت لوكالة فرانس برس أنها «لم تتلق، حتى تاريخه، أي مراسلة من الاتحاد المغربي لكرة القدم للإبلاغ عن حادثة محتملة مع أحد محكّمي المحكمة».