كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل الساعات الأخيرة التي سبقت إقالة المدرب المغربي الحسين عموتة من تدريب الأهلي المصري، موضحًا دور محمود الخطيب، رئيس النادي، في اتخاذ القرار، رغم وجوده في فرنسا، عقب خسارة الفريق أمام بيراميدز بهدفين دون رد في الدوري المصري الممتاز.

وأوضح شوبير، أن مجلس إدارة الأهلي كان قد اتفق قبل مواجهة بيراميدز على إنهاء التعاقد مع عموتة في حال خسارة المباراة وتقديم أداء لا يتناسب مع طموحات النادي وجماهيره.

وأضاف أن أعضاء مجلس الإدارة اتخذوا موقفهم بشأن رحيل المدرب المغربي أثناء المباراة، دون انتظار صافرة النهاية، قبل أن يعقدوا اجتماعًا عقب اللقاء، اتفقوا خلاله على عدم منح عموتة فرصة جديدة.

وكشف شوبير أن أعضاء مجلس الإدارة تواصلوا مع محمود الخطيب في فرنسا لإطلاعه على موقفهم من استمرار المدرب المغربي، ليترك لهم رئيس النادي مسؤولية اتخاذ القرار، باعتبارهم المسؤولين عن الإشراف على ملف كرة القدم.

وأشار شوبير إلى أن الخطيب لم يكن متحمسًا منذ البداية لفكرة التعاقد مع عموتة، كما أن ياسين منصور، نائب رئيس النادي، لم يكن من المؤيدين لاختيار المدرب المغربي.

وكان الأهلي قد أعلن إنهاء التعاقد مع عموتة بعد أقل من أربع ساعات على انتهاء مواجهة بيراميدز، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن يعقد مسؤولو الأهلي اجتماعًا، لمناقشة أسماء المرشحين لخلافة عموتة، وتقييم الفترة الماضية، ووضع معايير اختيار المدير الفني الجديد، وفي مقدمتها الخبرة والشخصية والقدرة على التعامل مع الضغوط الجماهيرية.