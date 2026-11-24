بدأت إدارة النادي الأهلي المصري تحركاتها لاختيار مدير فني جديد للفريق الأول لكرة القدم، عقب قرار إقالة المدرب المغربي الحسين عموتة، بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، خلال تصريحات إذاعية، عن وجود خمسة مدربين ضمن قائمة المرشحين لخلافة عموتة، بينهم ثلاثة مصريين ومدربان أجنبيان، مشيرًا إلى أن إدارة الأهلي تستعد للإعلان عن هوية المدير الفني الجديد، اليوم الثلاثاء.

وأوضح شوبير أن قائمة المرشحين المصريين تضم حسام البدري، المدير الفني الحالي لأهلي طرابلس الليبي، وسامي قمصان، مدرب المقاولون العرب، ومحمد شوقي، المدير الفني لفريق زد.

وشهدت القائمة أيضًا وجود الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، المدير الفني السابق لبيراميدز، إلى جانب مدرب برتغالي لم يكشف شوبير عن اسمه، مؤكدًا أن فرص الأخير في تولي المسؤولية الفنية للأهلي تبدو أقل مقارنة ببقية المرشحين.

وتطرق شوبير إلى كواليس رحيل عموتة، موضحًا أن إدارة الأهلي كانت قد اتخذت قرارًا قبل مواجهة بيراميدز بإنهاء التعاقد مع المدرب المغربي في حال خسارة المباراة وتقديم أداء غير مقنع.

وأضاف أن جميع أعضاء مجلس إدارة الأهلي حضروا المباراة، واتفقوا بالإجماع على رحيل عموتة، حتى لو نجح الفريق في العودة بالنتيجة وإدراك التعادل.

واعتبر شوبير أن رحيل المدرب المغربي كان ضروريًا في هذا التوقيت، مشيرًا إلى أن لاعبي الأهلي لم تكن لديهم قناعة بالمدرب أو بالمستوى الفني الذي يقدمه الفريق تحت قيادته.

وتسعى إدارة الأهلي إلى إنهاء ملف المدير الفني الجديد سريعًا، من أجل استعادة الاستقرار الفني للفريق، ومواصلة المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز.