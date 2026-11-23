امتد الصراع على رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إلى ملف استضافة نهائي كأس العالم 2030، في ظل تحركات انتخابية وتحالفات داخل القارة الإفريقية، قد تؤثر في فرص ملعب سانتياغو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد في احتضان المباراة النهائية، مقابل طموحات المغرب لاستضافتها.

وكشفت صحيفة «آس» الإسبانية أن النفوذ المتنامي للاتحادات الإفريقية داخل «فيفا» أصبح عاملًا مؤثرًا في المنافسة على رئاسة الاتحاد الدولي، بعدما نجح السويسري جياني إنفانتينو في تعزيز علاقاته مع مسؤولي كرة القدم بالقارة، التي تضم 54 اتحادًا وطنيًا.

وشهدت الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، التي أقيمت في نيجيريا خلال عطلة نهاية الأسبوع، حضور إنفانتينو إلى جانب الفرنسي فيليب ديالو، الذي يحظى بدعم أوروبي لمنافسة الرئيس الحالي على رئاسة «فيفا».

وخلال الاجتماع، تعهد إنفانتينو بزيادة كبيرة في التمويل المخصص للاتحادات الإفريقية، وسط تصفيق الحاضرين، فيما جدد الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، رئيس «كاف»، دعمه لرئيس الاتحاد الدولي، مؤكدًا استمرار مساندة الاتحادات الإفريقية له.

وأوضحت الصحيفة أن القارة الإفريقية عززت نفوذها داخل المؤسسات الكروية الدولية خلال السنوات الأخيرة، بمساهمة عدد من المسؤولين، من بينهم المغربي فوزي لقجع، النائب الأول لرئيس «كاف» ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والموريتاني أحمد يحيى، رئيس الاتحاد الموريتاني وعضو مجلس «فيفا»، والسنغالي أوجستين سينجور، عضو اللجنة التنفيذية لـ«كاف»، إلى جانب باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي، وجياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي.

ويستند هذا النفوذ إلى النظام الانتخابي المعتمد داخل «فيفا»، الذي يمنح كل اتحاد وطني صوتًا واحدًا، بغض النظر عن حجم الدولة أو مكانتها الكروية، ما يجعل أصوات الاتحادات الإفريقية عنصرًا مؤثرًا في تحديد نتائج الانتخابات.

وأشارت «آس» إلى أن إفريقيا حصلت على عدد من المكاسب خلال السنوات الماضية، أبرزها زيادة مقاعد منتخباتها في كأس العالم بعد توسيع البطولة، واستمرار إقامة كأس الأمم الإفريقية كل عامين، إلى جانب تنظيم كأس العالم للسيدات تحت 17 عامًا سنويًا.

وربطت الصحيفة بين تنامي النفوذ الإفريقي والمنافسة على استضافة نهائي مونديال 2030، معتبرة أن التحالفات المحيطة بإنفانتينو قد تزيد صعوبة اختيار ملعب سانتياغو برنابيو، رغم اعتباره أحد أبرز المرشحين لاستضافة المباراة.

وفي المقابل، تحدث التقرير عن دعم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» للفرنسي فيليب ديالو في مواجهة إنفانتينو، مشيرًا إلى أن أصوله السنغالية وعلاقاته داخل إفريقيا قد تساعده على استقطاب أصوات بعض الاتحادات الناطقة بالفرنسية.

وتطرقت الصحيفة أيضًا إلى احتمال تأثر التحالفات الإفريقية بقرار منتظر من محكمة التحكيم الرياضي «كاس» بشأن نهائي كأس الأمم الإفريقية، معتبرة أن استمرار الخلاف بين المغرب والسنغال قد يمنح الجانب الأوروبي فرصة للاستفادة من أي انقسام داخل القارة.

واختتمت «آس» تقريرها بالإشارة إلى أن المغرب يسعى إلى تعزيز نفوذه الكروي، وأن استضافة نهائي كأس العالم 2030 قد تكون أحد أبرز أهدافه المقبلة، في ظل المنافسة مع إسبانيا على احتضان المباراة.