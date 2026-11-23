تعرض إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي المصري، لانتقادات قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، المقررة مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، بالتزامن مع عودته إلى قائمة الفريق بعد غيابه عن المباريات الأخيرة.

وكشف مصطفى يونس، لاعب الأهلي السابق، عن تحفظه على مشاركة إمام عاشور في التشكيل الأساسي أمام بيراميدز، معتبرًا أن وجوده في المباراة لن يكون مفيدًا للفريق في الوقت الحالي.

ووفقًا لتقارير مصرية، يرى يونس أن إمام عاشور يميل إلى الأداء الفردي، وأن أسلوبه داخل الملعب وخارجه لا يتناسب مع هوية الأهلي، التي تعتمد على اللعب الجماعي والالتزام وتقديم مصلحة الفريق على المصالح الفردية.

وأوضح نجم الأهلي السابق أن اعتراضه على مشاركة اللاعب يرتبط بطريقة أدائه، وليس بقدراته الفنية، مشيرًا إلى أهمية الاعتماد على العناصر القادرة على تنفيذ تعليمات الجهاز الفني والعمل ضمن منظومة الفريق.

وجاءت تصريحات مصطفى يونس بعد عودة إمام عاشور إلى قائمة الأهلي، عقب غيابه عن أربع مباريات متتالية بقرار فني من المدرب المغربي الحسين عموتة.

ورغم انتقاداته للاعب، أكد يونس احترامه لاختيارات الجهاز الفني، مشددًا على أن قرار الدفع بإمام عاشور في التشكيل الأساسي أو إبقائه على مقاعد البدلاء يعود إلى عموتة، باعتباره المسؤول الأول عن الفريق.

وتكتسب مواجهة الأهلي وبيراميدز أهمية كبيرة في المنافسة على صدارة الدوري المصري، إذ يدخل بيراميدز اللقاء متصدرًا جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 20 نقطة، بفارق أربع نقاط.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، وسط ترقب لاختيارات عموتة، خصوصًا موقف إمام عاشور من المشاركة الأساسية.