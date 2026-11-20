وجه نادي الزمالك تحذيرًا إلى لاعبه الأنجولي شيكو بانزا، قبل استئناف منافسات الدوري المصري الممتاز، وسط ترقب داخل النادي لموعد عودته إلى القاهرة وانتظامه في التدريبات الجماعية استعدادًا للمباريات المقبلة.

ونقلًا عن مصادر داخل الزمالك، أبلغت إدارة النادي اللاعب بإمكانية توقيع عقوبات مالية كبيرة عليه، حال تأخره عن الموعد المحدد لعودته أو عدم التزامه بتعليمات الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.

وينتظر الزمالك وصول شيكو بانزا إلى القاهرة اليوم الجمعة، 20 نوفمبر، عقب مشاركته مع منتخب أنجولا في مباراتيه أمام جنوب السودان، ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويأتي تحذير اللاعب في إطار حرص إدارة الزمالك على الالتزام بالمواعيد المحددة لعودة اللاعبين الدوليين، لضمان انتظامهم في التدريبات قبل استئناف المنافسات المحلية والقارية.

ويسعى معتمد جمال إلى تجهيز شيكو بانزا للمشاركة في التدريبات الخططية والتكتيكية، خاصة مع اقتراب مواجهة الجونة، المقررة يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري، على استاد خالد بشارة، ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وفي سياق متصل، يترقب الجهاز الفني اكتمال صفوف الفريق بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، حيث عاد عدد من اللاعبين إلى التدريبات، بينهم مهدي سليمان ومحمود حمدي «الونش» وأحمد فتوح ومحمد شحاتة.

كما ينتظر الجهاز الفني انتظام الفلسطيني عدي الدباغ، عقب مشاركته مع منتخب بلاده في دورة ودية بالعراق خلال فترة التوقف الدولي.

وعلى صعيد الإصابات، اقترب المغربي محمود بنتايج من العودة إلى المباريات بعد تعافيه من تمزق في العضلة الخلفية أبعده عن ست مواجهات متتالية، بينما شارك حسام أشرف في جزء من التدريبات الجماعية ضمن برنامجه للتعافي من آلام أسفل البطن.

ويأمل الجهاز الفني في استعادة جميع العناصر المتاحة قبل مواجهة الجونة، التي تسبق انطلاق مشوار الزمالك في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا أمام النادي الإفريقي التونسي.