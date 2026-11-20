نعى الاتحاد الجزائري لكرة القدم الحكم الدولي السابق يوسف قاموح، الذي توفي أمس الخميس عن عمر ناهز 39 عاماً، بعد معاناة طويلة مع المرض.

ووقف لاعبو وحكام مباراة شبيبة القبائل واتحاد الجزائر دقيقة صمت حداداً على روح الفقيد، قبل انطلاق الشوط الثاني من المواجهة التي جمعتهما ضمن الجولة العاشرة من الدوري الجزائري للمحترفين.

وكان الأطباء قد اكتشفوا إصابة قاموح بالمرض قبل نحو عام، خلال تجمع للحكام الأفارقة الذين كانوا يستعدون لإدارة مباريات نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025.

وأعلن قاموح، في أكتوبر الماضي، تخليه عن الشارة الدولية لأسباب صحية، لإتاحة الفرصة أمام أحد زملائه للحصول عليها.

وكان الحكم الراحل قد حصل على الشارة الدولية في أكتوبر 2021، وأدار العديد من المباريات في الدوري الجزائري وكأس الجزائر، إلى جانب مشاركته في إدارة مواجهات بالبطولات القارية.

وتعود آخر مباراة أدارها قاموح إلى 3 نوفمبر 2025، وجمعت مولودية الجزائر وشبيبة الساورة، وانتهت بفوز المولودية بهدف دون رد.