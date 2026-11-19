

غابت النجوم العرب عن منصة التتويج في النسخة الثلاثين من حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي أقيم أمس، في العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث توج حارس المرمى الإيراني علي رضا بيرانفاند بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2026، ليصبح أول حارس مرمى في تاريخ الجائزة يحصد هذا اللقب، متفوقاً على الثنائي السعودي سالم الدوسري وفراس البريكان.



حضر الحفل كل من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي، واللذين سلما بيرانفاند الجائزة، ليصبح خامس لاعب من بلاده يتوج بالجائزة، بعد خوداداد عزيزي عام 1996، وعلي دائي عام 1999، ومهدي مهدافيكيا عام 2003، وعلي كريمي عام 2004.



وفي بقية الجوائز الفردية، فازت الكورية الشمالية كيم كيونغ يونغ بجائزة أفضل لاعبة في آسيا، في حين نال الياباني غو كورودوا، مدرب ماتشيدا زيلفيا، جائزة أفضل مدرب، وحصدت الإيرانية مرضية جعفري، مدربة نادي خاتون بام، جائزة أفضل مدربة.



كما فاز الياباني ريونوسوكي ساتو، بجائزة أفضل لاعب شاب، والكورية الشمالية يو جونغ هيانغ بجائزة أفضل لاعبة شابة، وذهبت جائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة إلى الكوري لي كانغ-إين، للمرة الثانية على التوالي، وأصبح أول لاعب يحقق الجائزة في نسختين متتاليتين ضمن هذه الفئة، كما بات ثاني لاعب يفوز بها أكثر من مرة، بعد مواطنه سون هيونغ-مين، الذي حصد رقماً قياسياً بلغ أربع جوائز أعوام 2015 و2017 و2019 و2023.



وحظيت الأسترالية المخضرمة كايتلين فورد بالتكريم عبر منحها جائزة أفضل لاعبة آسيوية محترفة خارج القارة، لتكمل بذلك ثلاثية فريدة من نوعها، بعدما أصبحت اللاعبة البالغة من العمر 31 عاماً أول لاعب أو لاعبة، سواء على مستوى الرجال أو السيدات، تجمع هذه الجائزة إلى جانب جائزتي أفضل لاعبة شابة في آسيا وأفضل لاعبة في آسيا، اللتين سبق لها الفوز بهما في عامي 2011 و2016.



وعلى مستوى الاتحادات الوطنية، حصد الاتحاد الياباني لكرة القدم جائزة الفئة البلاتينية، والاتحاد التايلاندي جائزة الفئة الماسية، والاتحاد الهندي جائزة الفئة الذهبية، في حين نال اتحاد بنغلاديش جائزة الفئة الياقوتية.



كما منحت جائزة الماسة الآسيوية إلى السنغافوري الراحل ليم كيا تونغ، الرئيس السابق للاتحاد السنغافوري لكرة القدم، تقديراً لإسهاماته في تطوير اللعبة، في حين فاز الاتحاد الأسترالي لكرة القدم بجائزة تقدير الدولة المضيفة لكأس آسيا للسيدات.