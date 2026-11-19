يواجه المدافع المصري محمد عبد المنعم أزمة جديدة مع فريقه نيس، بعدما حالت الإصابة دون اكتمال جاهزيته للمشاركة في المباريات، ليتأكد غيابه عن المواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان، السبت المقبل، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وذكرت صحيفة «نيس ماتان» الفرنسية، أن عبد المنعم لم يتعاف بصورة كاملة من إصابة طفيفة في أوتار الركبة تعرض لها قبل فترة التوقف الدولي الأخيرة، ما يحول دون مشاركته في المباراة المقبلة.

وكان المدافع المصري قد انضم إلى معسكر منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي، إلا أن الفحوصات الطبية أظهرت عدم جاهزيته للمشاركة في المباريات، ليستمر غيابه عن الملاعب رغم عودته إلى صفوف فريقه الفرنسي.

وتأتي الإصابة الحالية في وقت يسعى فيه عبد المنعم إلى استعادة استقراره الفني والبدني مع نيس، بعدما عانى من إصابة قوية في الرباط الصليبي الأمامي خلال مواجهة باريس سان جيرمان، قرب نهاية موسم 2024-2025.

وكان اللاعب قد تجاوز آثار الإصابة السابقة وعاد للمشاركة مع فريقه، ونجح في حجز مكان ضمن ثلاثي خط الدفاع خلال الموسم الحالي، قبل أن تعطل إصابة أوتار الركبة استمراره في المباريات.

ويمثل غياب عبد المنعم خسارة للجهاز الفني بقيادة أوليفييه بانتالوني، خاصة أن الفريق يستعد لمواجهة باريس سان جيرمان، الذي يمتلك مجموعة من أبرز العناصر الهجومية في الدوري الفرنسي.

وسيكون الجهاز الفني لنيس مطالبًا بإيجاد البديل المناسب لتعويض المدافع المصري، في ظل أهمية المباراة وصعوبة المنافس، بينما يواصل اللاعب العمل على استكمال تعافيه تمهيدًا للعودة إلى التدريبات والمشاركة في المباريات.

ولم تتضح بعد المدة التي يحتاجها عبد المنعم للتعافي بصورة كاملة، فيما يبقى موعد عودته إلى صفوف نيس مرتبطًا بتطور حالته البدنية ومدى استجابته للبرنامج العلاجي.