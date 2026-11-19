يقترب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من فرصة استثنائية في مسيرته الكروية، بعدما كشفت تقارير إعلامية عن وجود توجه داخل نادي النصر لدراسة إمكانية تصعيد نجله كريستيانو جونيور إلى الفريق الأول، بما قد يسمح للأب وابنه بالمشاركة معًا في مباراة رسمية قبل اعتزال النجم البرتغالي.

ونقلًا عن الإعلامي الرياضي طارق النوفل، فإن هناك محاولات داخل النصر لدراسة إمكانية منح كريستيانو جونيور فرصة اللعب بجوار والده خلال عام 2027، في خطوة قد تحقق أحد أبرز أحلام رونالدو قبل نهاية مسيرته.

وتتضمن الفكرة المطروحة إمكانية إفساح المقعد المخصص للاعب العراقي الشاب حيدر عبد الكريم، المقيد ضمن فئة اللاعبين الأجانب تحت السن، بما يسمح بقيد جونيور ضمن قائمة الفريق الأول، حال اتخاذ قرار رسمي بتصعيده.

وتناولت تقارير إعلامية ما نسب إلى النوفل بشأن التحركات المحتملة داخل النادي، مشيرةً إلى دراسة إمكانية منح نجل رونالدو فرصة الظهور مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

ويبلغ كريستيانو جونيور 16 عامًا، ويلعب ضمن صفوف النصر تحت 17 عامًا، كما بدأ خطواته الدولية مع منتخبات البرتغال للناشئين، بعدما شارك مع منتخب تحت 17 عامًا أمام أندورا في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا.

وسبق لرونالدو أن تحدث عن رغبته في مشاركة نجله الملعب قبل الاعتزال، معتبرًا أن تحقيق هذه الأمنية يرتبط بقدرته على الاستمرار في اللعب، إلى جانب تطور مستوى جونيور واستعداده للمشاركة على مستوى الفريق الأول.

وتتزامن هذه التطورات مع اقتراب نهاية عقد النجم البرتغالي مع النصر، الذي يمتد حتى يونيو 2027، بعدما جدد ارتباطه بالنادي في يونيو 2025 لمدة عامين.

ووفقًا للتقارير، يرغب النصر في مناقشة إمكانية تمديد عقد رونالدو لموسم إضافي، بما يسمح باستمراره حتى صيف 2028، وسط احتمالات بأن يكون حلم اللعب بجوار نجله أحد العوامل المؤثرة في قراره بشأن مستقبله.

وكان رونالدو قد أشار في تصريحات سابقة، إلى أن الوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته واللعب بجوار نجله يمثلان اثنين من أبرز أهدافه قبل الاعتزال.