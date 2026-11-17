اقترب الاتحاد القطري لكرة القدم من الانفصال عن الإسباني خولن لوبيتيغي، مدرب «العنابي»، بعد نهاية التوقف الدولي في نوفمبر الجاري، فيما دخل المغربي وليد الركراكي دائرة المرشحين بقوة لقيادة المنتخب في الفترة المقبلة.

وأكد مصدر لوكالة «فرانس برس» أن الاتحاد القطري استقر بنسبة 99 % على رحيل المدرب الإسباني بعد نهاية عقده بالتراضي، إذ ينتهي عقده في أبريل 2027، وكان من المفترض أن يقود قطر للدفاع عن لقب كأس آسيا في النسخة المقبلة في السعودية، التي تأجلت إلى نهاية 2027.

وتكبّد العنابي خسارتين وديتين في الدوحة أمام أستراليا 0-3 الأسبوع الماضي وكوريا الجنوبية بهدف نظيف، اليوم الثلاثاء، في المحطة الأخيرة للمدرب الإسباني.

بينما أكدت تقارير إعلامية أن المدرب المغربي وليد الركراكي يعد أحد المرشحين بقوة لخلافة لوبيتيغي في قيادة «العنابي» في الفترة المقبلة، خصوصاً أن لديه معرفة بأجواء كرة القدم القطرية والخليجية، بعدما سبق له الإشراف على فريق الدحيل عام 2020.

وكان لوبيتيغي تولى مهمة تدريب المنتخب القطري مطلع مايو 2025، وقاده إلى التأهل إلى كأس العالم 2026 للمرة الأولى عبر التصفيات، وقاد «العنابي» في 14 مباراة رسمية أسفرت عن 4 انتصارات، مقابل 6 هزائم، و4 تعادلات.