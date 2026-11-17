فرطت مصر بصدارة المجموعة الثانية بسقوطها في فخ التعادل السلبي أمام مضيفتها ملاوي التعادل السلبي اليوم الثلاثاء على ملعب بينغو في ليلونغوي، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027 في كرة القدم.

وتراجع الفراعنة إلى المركز الثاني برصيد 8 نقاط، بفارق نقطتين خلف أنغولا التي استغلت تعثرهم وانفردت بالصدارة بفوزها على مضيفها جنوب السودان 1-0 في جوبا سجله المهاجم ميرو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وجاء تعثر التعادل الثاني لمصر في التصفيات بعد الأول أمام ضيفتها أنغولا في الجولة الأولى 0-0 أيضاً، بعد أيام قليلة من إكرامها وفادة ملاوي بخماسية نظيفة في القاهرة في الجولة الثالثة في أولى مبارياتها بقيادة مدربها الجديد علي ماهر، خليفة حسام حسن المقال من منصبه، وعززت ملاوي موقعها في المركز الثالث برصيد أربع نقاط.

وتقام الجولتان الخامسة والسادسة الأخيرة في مارس المقبل، حيث يحل الفراعنة ضيوفا على أنغولا في لواندا ويستقبلون جنوب السودان في القاهرة حيث سيكونون بحاجة إلى ثلاث نقاط فقط لبلوغ نهائيات المسابقة القارية التي يحملون الرقم القياسي في عدد الألقاب بها 7 مرات.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الـ12 «باستثناء الرابعة والثامنة والثانية عشرة التي تضم الدول المضيفة للعرس القاري» في التصفيات إلى النهائيات المقررة في يونيو ويوليو من العام المقبل في كل من تنزانيا وكينيا وأوغندا.وأهدر زملاء محمد صلاح فرصا عدة في الشوط الأول كان أبرزها عبر مهاجم توتنهام الإنجليزي عمر مرموش في الدقيقة 18، فيما تألق حارس مرمى الأهلي مصطفى شوبير في التصدي لمحاولة لويد نجاليوا في الدقيقة 45.

ودفع مدرب مصر ماهر بكل من لاعب وسط بيراميدز محمود صابر ومهاجم نورشيالند الدنماركي إبراهيم عادل«ق 65»، ثم مهاجمي برشلونة الإسباني حمزة عبد الكريم وسلتيك الاكتلندي هيثم حسن «ق75» في الشوط الثاني في محاولة لتحقيق الفوز، وكانت أبرز المحاولات من تسديدة هيثم حسن أبعدها الحارس جورجي شيكوكا إلى ركنية في الدقيقة 87.