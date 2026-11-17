كشف اللاعب الإيطالي مانولو غابياديني أن الإصابات المتكررة التي عانى منها خلال السنوات الثلاث الأخيرة دفعته إلى اتخاذ قرار اعتزال كرة القدم في سن الخامسة والثلاثين، مؤكداً أنه فضّل إنهاء مسيرته على الاستمرار دون القدرة على تقديم أفضل مستوياته، فيما أعرب عن سعادته بتجربته مع نادي النصر وبالحياة في دبي، التي وصفها بأنها مدينة فريدة من نوعها.

وقال غابياديني، في تصريحات لـ«البيان»، رداً على سؤال بشأن اعتزاله في سن مبكرة نسبياً مقارنة بلاعبين آخرين، مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي: «لم أعد صغيراً، عمري 35 عاماً، وهناك كريستيانو رونالدو واحد فقط، وأنا لست رونالدو»، مضيفاً: «عانيت كثيراً من الإصابات خلال العامين أو الأعوام الثلاثة الأخيرة، وهذا هو السبب وراء قراري الاعتزال».

وأوضح المهاجم الإيطالي أنه حاول العودة إلى الملاعب بعد إصاباته، لكنه لم يعد قادراً على استعادة جاهزيته البدنية الكاملة، وقال: «عندما ألعب كرة القدم، أريد أن أكون جاهزاً بنسبة 100%، وأن أقدم كل ما لدي، لكن مع هذه الإصابات لم يعد بإمكاني تحقيق ذلك، لذلك فضلت التوقف وأن أكون صادقاً مع نفسي ومع النادي».

وأشاد غابياديني بتجربته مع النصر خلال الموسمين الأخيرين، مؤكداً أنها تركت لديه ذكريات إيجابية على المستويين الرياضي والشخصي، وقال: «كانت تجربة رائعة للغاية، النصر نادٍ جميل، واستمتعت بتجربتي معه في كرة القدم والحياة. أنا سعيد بنسبة 100% لأنني لعبت لهذا النادي الرائع».

وعن حياته بعد الاعتزال، أوضح اللاعب الإيطالي أنه يتطلع إلى تخصيص مزيد من الوقت لعائلته، وقال: «لدي طفلان، وأصبح لدي الآن الوقت لمتابعة شؤونهما والسفر قليلاً والاستمتاع بالحياة العائلية».

ولم يستبعد غابياديني الاستمرار في الإقامة بدبي بعد اعتزاله، مضيفاً: «ربما أبقى عاماً آخر، لا أعرف حتى الآن، سنرى ما سيحدث».

وأعرب عن إعجابه بالحياة في دبي، التي اعتبرها مختلفة عن المدن التي عاش فيها ولعب لأنديتها خلال مسيرته، وقال: «دبي مدينة فريدة من نوعها، تختلف عن بقية المدن. أستمتع بكل شيء هنا، بالحياة والطقس والناس أيضاً. أحب الناس هنا، ورغم اختلاف الثقافات فإنني أستمتع بالحياة في هذه المدينة».

وعن أبرز ذكرياته خلال مسيرته الاحترافية، التي تنقل خلالها بين أندية عدة في إيطاليا وإنجلترا والإمارات، أكد غابياديني أنه يحتفظ بذكريات جميلة، وقال: «لدي الكثير من الذكريات الجيدة في كل نادٍ لعبت له».

كما أعرب عن ثقته بالمدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، قائلاً: «ليس لدي أي شك في قدرات مانشيني لإعادة إيطاليا إلى مستواها المعهود».

وبدأ غابياديني مسيرته الاحترافية مع أتالانتا، قبل أن ينتقل إلى تشيتاديلا وبولونيا وسمبدوريا ونابولي، ثم خاض تجربة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ساوثهامبتون، وعاد بعدها إلى سمبدوريا، قبل انتقاله إلى النصر عام 2023.

وخاض المهاجم الإيطالي 13 مباراة دولية مع منتخب بلاده، سجل خلالها هدفين، فيما كانت تجربته مع النصر الأخيرة في مسيرته الاحترافية التي امتدت لأكثر من 15 عاماً.