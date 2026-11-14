«ديلي ميل»: زوجتا حسام حسن تسقطانه من تدريب منتخب مصر

لم تتوقف تداعيات الأزمة العائلية التي تورط فيها حسام حسن، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، عند حدود الخلافات الزوجية، بعدما تحولت مشاجرة عنيفة بين زوجتيه إلى سبب رئيسي في إنهاء مسيرته مع «الفراعنة»، على خلفية ما وصفه الاتحاد المصري لكرة القدم بالإضرار بصورة المنتخب واستقراره.

ونشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية تقريراً أشارت فيه إلى إعلان الاتحاد المصري إقالة حسام حسن، وإنهاء مهمته مع الجهاز الفني بالكامل، بعد مراجعة الأحداث والتداعيات التي أثارتها الأزمة، والتي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وأثارت جدلاً واسعاً في الشارع الرياضي المصري.

وتناولت الصحيفة تفاصيل الواقعة التي تعود إلى أغسطس الماضي، موضحة أن نشوب مشاجرة حادة بين زوجته الأولى هويدا الغرباوي، التي ارتبط بها منذ عقود وأنجب منها ثلاثة أبناء، وزوجته الثانية دينا مصطفى، المعروفة باسم «دان آدم»، والتي تزوجها عام 2015 وأنجب منها طفلين، داخل أحد الفنادق في منتجع بورتو مارينا الفاخر بالساحل الشمالي المصري.

واستعرضت الصحيفة البريطانية تقارير إعلامية أشارت إلى أن الخلاف بدأ بمشادة كلامية، قبل أن يتطور إلى اشتباك بالأيدي، تبادل خلاله الطرفان اللكمات وشد الشعر، وسط صرخات وتدخل عدد من أفراد العائلتين، في حين حاول حسام حسن احتواء الموقف والفصل بين زوجتيه، قبل أن يفقد وعيه ويسقط مغشياً عليه من شدة التوتر والإجهاد.

واستدعى الموقف تدخل الأمن، ونقل المدرب إلى المستشفى، وبينما تعرضت السيدتان لإصابات وكدمات، لم يتعرض حسام حسن لإصابات جسدية، ونفى محاموه لاحقاً تعرضه لأزمة صحية خطِرة، مؤكدين أنه يتمتع بصحة جيدة.

ولم تنتهِ الأزمة بانتهاء المشاجرة، بل امتدت إلى الحياة الأسرية للمدرب، إذ بدأ إجراءات الانفصال عن زوجته الأولى بعد الواقعة، في حين أشارت تقارير صحفية إلى أن زوجته الثانية اتخذت بدورها خطوات مماثلة لإنهاء العلاقة، لتنتهي بذلك الزيجتان اللتان أثمرتا خمسة أبناء.

ونقلت تقارير عن محمد شمس، محامي الزوجة الثانية، قوله إن موكلته تعرضت لما وصفه باعتداء مدبر، معرباً عن أسفه لوصول الخلافات إلى مرحلة الطلاق، بعدما كان الأمل في احتواء الأزمة وإنهائها بعيداً عن التصعيد.

وجاءت الضربة الأكبر لحسام حسن من الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي ربط قرار الإقالة بالتداعيات الإعلامية والجماهيرية للأزمة، وما اعتبره تأثيراً سلبياً في الصورة الإيجابية والاستقرار المطلوبين للمنتخب الوطني.

وأكد الاتحاد في بيانه أن القرار جاء بعد تحليل الظروف والأحداث التي شهدتها الأيام الماضية، وتقييم انعكاساتها على صورة المنتخب، ليقرر مجلس الإدارة إنهاء مهمة حسام حسن وجهازه الفني بالكامل.

كما فرض المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عقوبة على المدرب، منعته من الظهور الإعلامي والتحدث علناً عقب قرار إقالته، وفقاً لما أوردته التقارير، وبذلك، انتقلت الأزمة من خلاف عائلي إلى تداعيات مهنية أنهت تجربة حسام حسن مع المنتخب، قبل انطلاق الاستحقاقات المقبلة، ليبدأ منتخب مصر مرحلة جديدة بقيادة المدرب علي ماهر، الذي تولى المهمة خلال التصفيات المقبلة، ومن بينها مواجهة مالاوي أمس.

ولم تخل نهاية تجربة حسام حسن من الجدل الفني أيضاً، خصوصاً علاقته بنجم المنتخب محمد صلاح، الذي جلس على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين دوليتين تحت قيادته، بعدما برر المدرب قراره سابقاً بأن المنتخب المصري، الذي يمثل دولة يبلغ عدد سكانها نحو 120 مليون نسمة، ينبغي ألا يعتمد على لاعب واحد مهما بلغت نجوميته.

وهكذا، لم تكن مشاجرة بورتو مارينا مجرد أزمة عائلية عابرة في حياة مدرب المنتخب المصري، بل تحولت إلى قضية طاردت صورته العامة، وانتهت بإقالته، في واحدة من أغرب النهايات التي شهدتها الكرة المصرية.