قرار جديد من الأهلي بشأن إمام عاشور قبل مواجهة بيراميدز

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي المصري، بقيادة المغربي الحسين عموتة، على عدم التعجل في إعادة إمام عاشور إلى المباريات، قبل مواجهة بيراميدز المرتقبة في الدوري المصري، لحين التأكد من جاهزيته البدنية والفنية بصورة كاملة.

ووفقًا للإعلامي كريم رمزي، فإن مسؤولًا داخل الأهلي أكد أن الجهاز الفني يرفض الدفع باللاعب قبل استعادة مستواه، رغم استمرار ابتعاده عن المشاركة خلال الفترة الماضية.

وأوضح المصدر أن قرار مشاركة إمام عاشور أمام بيراميدز سيعتمد على مدى جاهزيته، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني ينتظر منه بذل مزيد من الجهد خلال التدريبات لإقناع المدرب بأحقيته في العودة إلى التشكيل الأساسي.

وشهدت تدريبات الأهلي الأخيرة ظهور اللاعب بحالة معنوية جيدة، إذ حرص على مصافحة زملائه وأعضاء الجهاز الفني والعاملين بالنادي، في الوقت الذي يواصل فيه العمل لاستعادة مستواه الفني والبدني.

وفي سياق متصل، نفى المسؤول الأهلاوي ما تردد بشأن وجود خلافات بين إمام عاشور وإدارة النادي، أو اتخاذ قرار ببيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وأكد أن غياب اللاعب عن المباريات يعود إلى أسباب فنية تتعلق برؤية الجهاز الفني، وليس نتيجة أي أزمة داخل النادي، مشددًا على التزام إمام عاشور بالتعليمات خلال التدريبات.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي لا يعتزم الاستغناء عن اللاعب في يناير، وأن عودته إلى المشاركة ستظل مرتبطة بتقييم الجهاز الفني لمستواه وجاهزيته خلال الفترة المقبلة.