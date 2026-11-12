هل بدأت الخلافات مبكرًا بين محمد صلاح ومدرب منتخب مصر الجديد؟

أثارت تصريحات قديمة لعلي ماهر، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، بشأن محمد صلاح، قائد الفراعنة، حديثًا عن احتمال وجود خلاف بينهما، بعدما أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو انتقد فيه المدرب بعض الجوانب القيادية في شخصية النجم المصري.

وجاء تداول الفيديو بالتزامن مع تعيين علي ماهر مديرًا فنيًا لمنتخب مصر خلفًا لحسام حسن، وقبل المواجهة الأولى للمنتخب تحت قيادته أمام مالاوي، المقررة غدًا الجمعة، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وقال علي ماهر في التصريحات القديمة إن صلاح لا يمتلك شخصية القائد داخل الملعب، موضحًا أن هذه الصفة لا يمكن صناعتها لدى اللاعب، مستشهدًا بحسام غالي، الذي سبق أن لعب معه، باعتباره نموذجًا للقائد القادر على فرض شخصيته على زملائه.

وأضاف أن صلاح يمثل نموذجًا وقدوة ويجيد الحديث، لكنه يفتقد، من وجهة نظره، بعض الصفات التي تميز القائد داخل الملعب، متسائلًا عن المانع من استبداله إذا لم يكن في مستواه خلال إحدى المباريات.

وجاءت إعادة تداول هذه التصريحات رغم الإشادة التي وجهها علي ماهر إلى صلاح خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه مدربًا للمنتخب، إذ وصفه بأنه «أفضل حاجة حصلت في الكورة في مصر».

من جانبه، حذر الإعلامي أحمد شوبير من محاولات إثارة خلاف بين الطرفين، مؤكدًا أن البعض يتعمد إعادة نشر تصريحات قديمة بعد اقتطاع أجزاء منها وإخراجها من سياقها الأصلي.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي: «البعض بيحاول يزرع إسفين بين محمد صلاح وعلي ماهر دون أي داعي»، مضيفًا: «لكل مقام مقال، يعني ممكن أتسأل سؤال والإجابة دي مش بتكون لكل العصور».

ولم يصدر أي تصريح من محمد صلاح بشأن تصريحات علي ماهر القديمة، كما لا توجد معلومات تؤكد وجود خلاف فعلي بين قائد المنتخب ومديره الفني الجديد.