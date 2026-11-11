«فيفا» يعاقب الوداد المغربي بإيقاف القيد

تلقى نادي الوداد الرياضي المغربي ضربة قوية، بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إيقاف قيده ومنعه من تسجيل لاعبين جدد لمدة ثلاث فترات انتقالات متتالية، على خلفية نزاع مالي مع نادي أولويز ريدي البوليفي.

ووفقاً لصحيفة «المنتخب» المغربية، فإن العقوبة جاءت بسبب مستحقات مالية عالقة تتعلق بصفقة انتقال المهاجم البوليفي الشاب مويسيس بانياغوا، البالغ من العمر 19 عاماً، الذي انضم إلى صفوف الفريق المغربي على سبيل الإعارة، مع وجود بند يتيح شراء عقده بصورة نهائية.

وبحسب التفاصيل، يطالب النادي البوليفي بالحصول على 300 ألف دولار تمثل قيمة الإعارة، إلى جانب مليوني دولار مرتبطة بتفعيل بند شراء اللاعب، لترتفع القيمة الإجمالية للمطالبات المالية إلى أكثر من 2.3 مليون دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار المنع دخل حيز التنفيذ في 10 نوفمبر 2026، ليحرم الوداد من تسجيل صفقات جديدة محلياً وقارياً طوال الفترات الثلاث المقبلة، ما لم يتم التوصل إلى تسوية تنهي النزاع.

وتضع العقوبة إدارة النادي أمام تحدٍ عاجل قبل انطلاق سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، خاصة مع حاجة الفريق إلى تعزيز صفوفه وفقاً لرؤية مدربه نصر الدين النابي.

ويستطيع الوداد الاستئناف على القرار ورفع العقوبة عبر تسديد المستحقات وتسوية النزاع، واستكمال الإجراءات لدى «فيفا»، في محاولة لتفادي تداعيات الأزمة على طموحات الفريق خلال الموسم الحالي.