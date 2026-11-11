تصفيات أمم أفريقيا: حقبة جديدة لمصر والمغرب لحسم التأهل

يبدأ المنتخب المصري حقبة جديدة مع المدرب علي ماهر بعد إقالة حسام حسن عندما يواجه مالاوي، فيما يسعى المغرب لحسم التأهل، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أفريقيا 2027 لكرة القدم.

وتسعى منتخبات المغرب وساحل العاج وجنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية التي حصدت العلامة الكاملة في الجولتين السابقتين، إلى ضمان بطاقة التأهل للنسخة المقررة في كينيا وتنزانيا وأوغندا.

ويتطلع المنتخب المصري إلى تعزيز صدارته للمجموعة الثانية عندما يواجه مالاوي، الجمعة، على استاد القاهرة، ثم الثلاثاء المقبل على ملعب بينغو في ليلونغوي في الجولتين الثالثة والرابعة، طمعاً في حسم التأهل مبكراً.

وكان الاتحاد المصري قد عيّن ماهر مديراً فنياً للمنتخب، السبت، عقب إقالة حسام حسن، بعد جدل كبير منذ نهاية مونديال 2026.

وأعاد ماهر في التشكيلة الأولى له لاعبين أصحاب خبرة إلى صفوف المنتخب، لا سيما حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي وثنائي الزمالك محمود حمدي (الونش) ومحمد شحاتة، ومحمود حسن (تريزيغيه) وناصر ماهر، كما ضم مهاجم مودرن محمود ممدوح للمرة الأولى.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 4 نقاط من تعادل سلبي مع أنغولا بالقاهرة، وفوز على جنوب السودان 5-0 في جوبا.

من جهته، يأمل المنتخب المغربي مواصلة انتصاراته عندما يواجه نظيره النيجر، الجمعة، على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، ثم الثلاثاء بالرباط ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويتصدر «أسود الأطلس» الترتيب بست نقاط من مباراتين أمام الغابون والنيجر ولكل منهما ثلاث نقاط وليسوتو بلا نقاط في المركز الأخير.

وعرفت تشكيلة مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي غيابات مؤثرة، في مقدمتها جناح بايرن ميونخ الألماني إسماعيل صيباري وعز الدين أوناحي. بينما أعاد وهبي مهاجم الاتحاد السعودي يوسف النصيري، ولاعب لاتسيو الإيطالي، رضا بلحيان إلى الفريق، كما استدعى الموهبة الشابة أيوب أوفقير للمرة الأولى.

وضمن المجموعة التاسعة، يتطلع المنتخب الجزائري إلى تصحيح مساره وحصد النقاط الكاملة والاقتراب من النهائيات، عندما يواجه نظيره التوغولي، السبت، على ملعب حسين آيت أحمد في تيزي وزو، ثم الثلاثاء في لومي.

وفقد منتخب «محاربي الصحراء» ثلاثة لاعبين في اليومين السابقين للإصابة، إذ يغيب كل من بشير بلومي مهاجم هال سيتي الإنجليزي وجوان حجام لاعب وسط برايتون الإنجليزي وهشام بوداوي لاعب نيس الفرنسي. وكان المدرب إبراهيم حمداني قد استبعد الحارس لوكا زيدان وريان آيت نوري ظهير مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتملك الجزائر أربع نقاط من مباراتين في صدارة المجموعة أمام كل من زامبيا وتوغو، ولكل منهما ثلاث نقاط وبورندي أخيرة بنقطة.

وتتجه الأنظار إلى القمة بين منتخبي تونس وليبيا ضمن المجموعة الثامنة، الجمعة، على ملعب الطيب المهيري في صفاقس، ثم الثلاثاء في طرابلس الغرب.

ويدخل المنتخبان المباراتين بظروف مشابهة بعد إخفاقهما في الفوز في الجولتين السابقتين، وتتصدر أوغندا الترتيب بأربع نقاط أمام بوتسوانا الثانية بنقطتين وبفارق الأهداف عن تونس الثالثة وليبيا رابعة بنقطة وحيدة.

ويدرك معين الشعباني مدرب «نسور قرطاج» خطورة الموقف، وأن المنتخب لا يتحمل أي إهدار للنقاط مجدداً، لكنه سيفتقد للمهاجم حازم مستوري بسبب الإصابة، ليحل بدلاً منه الصادق قديدة لاعب نادي الأفريقي.

وقرر الشعباني عدم استدعاء مجموعة من اللاعبين أبرزهم إلياس العاشوري لاعب سان دييغو الأمريكي لأسباب انضباطية، وكذلك يان فاليري وحمزة رفيعة، فيما يغيب حنبعل المجبري نجم المنتخب ولاعب بيرنلي الإنجليزي للإصابة.

من جهته، يدخل منتخب «فرسان المتوسط» المواجهتين على وقع ضغوط كبيرة، لكونه مطالب بعدم التفريط بأي نقطة في ظل الحسابات المعقدة في المجموعة، إذ يعوّل المنتخب الليبي على معرفة العديد من عناصره بالكرة التونسية نتيجة احتراف عدد كبير منهم في الفرق التونسية وفي مقدمهم حمدو الهوني لاعب الترجي السابق، وعلي يوسف لاعب الأفريقي قبل الانتقال إلى نانت الفرنسي، وأسامة الشريمي.

وقال السنغالي يوسف دابو مدرب منتخب ليبيا في تصريحات صحفية: «لدينا فريق جيد ويجب أن نؤمن بأنفسنا وبفرصنا، لكن لا يجب أن نتعامل مع منتخب تونس على أنه فريق ضعيف لأنه ليس كذلك كونه أحد المنتخبات الكبيرة في القارة الأفريقية».

وتستكمل المواجهات، السبت، بلقاء يجمع بين أوغندا وبوتسوانا، بينما تتطلع السنغال إلى مواصلة انتصاراتها بعد تعثرها في أول مباراة بالتعادل، حيث تضرب موعداً قوياً مع السودان، الخميس، في دكار ضمن المجموعة العاشرة.

وتتألف تشكيلة «صقور الجديان» بقيادة المدرب الغاني جيمس كواسي أبياه، بغالبيتها المطلقة من لاعبين ينشطون في الدوري المحلي، ولا سيما في ناديي الهلال والمريخ. وفي المجموعة الثالثة، تأمل ساحل العاج بالاقتراب من النهائيات عندما تواجه غامبيا ولكل منهما ست نقاط، في حين تسعى غانا إلى استعادة توازنها وحظوظها عندما تواجه الصومال.