«صلاح أفضل ما حدث للكرة المصرية».. أول تصريحات علي ماهر بعد توليه تدريب مصر

أكد علي ماهر، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، أن النجم المصري محمد صلاح، يُعد أفضل ما حدث للكرة المصرية، مشيدًا بإمكاناته وتأثيره، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد المصري لكرة القدم، الأربعاء، لتقديم الجهاز الفني الجديد خلفًا لحسام حسن.

وقال علي ماهر خلال المؤتمر: «محمد صلاح أفضل حاجة حصلت في الكورة في مصر»، مؤكدًا أن لاعبي المنتخب يمتلكون إمكانات كبيرة وشخصية قوية، وأنهم قادرون على إسعاد الجماهير المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف: «عندي ثقة في ربنا وفي لاعبي مصر، واللاعيبة دي بتعدل مزاج الشعب المصري»، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين يتمتعون بحالة معنوية جيدة، ولديهم الرغبة في تقديم أفضل مستوى ممكن.

وتحدث المدير الفني الجديد عن صعوبة المهمة، في ظل ضيق الوقت قبل مواجهتي مالاوي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027، موضحًا أن الجهاز الفني تولى المسؤولية قبل خمسة أيام فقط من أول مباراة رسمية.

وأوضح ماهر أنه يراهن على ذكاء اللاعبين وقدرتهم على استيعاب أفكاره وتنفيذها داخل الملعب.

ووجه علي ماهر الشكر إلى حسام حسن، المدير الفني السابق، على جهوده خلال فترة قيادته المنتخب، مؤكدًا أن الجهاز الجديد جاء لاستكمال العمل والبناء على ما تحقق، مع السعي إلى تقديم إضافة جديدة خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه، أشاد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بما حققه حسام حسن وإبراهيم حسن، مؤكدًا أن نجاحاتهما وضعت الجهاز الفني الجديد تحت ضغط كبير لمواصلة النتائج الإيجابية.

ويستعد منتخب مصر لاستضافة مالاوي، الجمعة 13 نوفمبر، قبل خوض مباراة الإياب خارج أرضه، الثلاثاء 17 نوفمبر، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.