الأهلي المصري يعلن عن خضوع أفشة لجراحة عاجلة

أعلن الأهلي المصري عن خضوع لاعبه محمد مجدي «أفشة»، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم لجراحة عاجلة.

وقال أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق، إن أفشة خضع لجراحة ناجحة ‏لاستئصال الزائدة الدودية بالمنظار، بعدما اشتكى من آلام حادة بالبطن خلال الساعات الماضية.‏

وأضاف رئيس الجهاز الطبي في بيان، اليوم الثلاثاء، على الموقع الرسمي للنادي، أن أفشة يتواجد تحت الملاحظة الطبية بأحد مستشفيات القاهرة، بإشراف علاء مأمون، نائب رئيس الجهاز الطبي، للاطمئنان على حالته.

يذكر أن أفشة «30 عاماً» انضم لصفوف الأهلي قادماً من بيراميدز في صيف 2019، وينتهي تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الجاري في يونيو من العام المقبل.

وقضى أفشة النصف الثاني من الموسم الماضي معاراً إلى صفوف الاتحاد السكندري، ثم عاد مجدداً لصفوف الأهلي في الصيف الماضي، إذ سجل 3 أهداف هذا الموسم.