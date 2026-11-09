بين تصريح وصورة.. كيف ارتبط اسم صلاح برحيل ثلاثة مدربين؟

في أبريل 2024، غادر محمد صلاح لاعب ليفربول وقتها ملعب وست هام بعد مشادة مع الألماني يورغن كلوب المدير الفني لـ «الريدز»، واكتفى بجملة واحدة «إذا تحدثت اليوم، فستكون هناك نيران».. وبعد أكثر من عامين، نشر صورة مبتسمًا عقب تسجيله لطرابزون سبور في مرمى ألانيا سبور بالدوري التركي، من دون أن يكتب كلمة واحدة. ومت بين التصريح في إنجلترا والصورة في تركيا، تكرر اسم صلاح عند الحديث عن نهاية تجربة ثلاثة مدربين، لكل منهم قصة مختلفة.

يورجن كلوب

حين كان صلاح يستعد للمشاركة بديلًا أمام وست هام، دار بينه وبين كلوب حديث بدا حادًا على خط التماس.. كانت تلك لحظة استثنائية في علاقة بدأت عام 2017، وفاز خلالها ليفربول بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

لكن كلوب كان قد أعلن رحيله قبل مباراة وست هام بأشهر.. وكان تفسيره للقرار واضحًا منذ البداية، إذ قال إن طاقته لم تعد تسمح له بالاستمرار بالوتيرة نفسها، وهكذا وقعت المشادة في الأشهر الأخيرة من تجربة كان المدرب قد حدد بالفعل موعد نهايتها.

آرني سلوت

مع آرني سلوت، تحدث صلاح بتفصيل أكبر.. ففي ديسمبر 2025، وبعدما بدأ مباراة ليدز يونايتد على مقاعد البدلاء، قال إنه شعر بأن النادي ضحى به، وتحدث عن تراجع علاقته بالمدرب الهولندي. وفي الأشهر التالية، انتقد أسلوب لعب الفريق ودعا إلى استعادة الطابع الهجومي الذي عرفه ليفربول في عهد كلوب.

وزادت تصريحات صلاح الضغوط على سلوت في فترة تراجعت فيها النتائج وتصاعدت انتقادات الجماهير، وعندما أقال ليفربول مدربه في مايو 2026، كانت نتائج الفريق وتخطيطه وتعاقداته أيضًا ضمن العوامل التي أوردها التقرير لتفسير نهاية التجربة.

حسام حسن

أمام أنغولا، استبدل حسام حسن، محمد صلاح قائد منتخب مصر في الدقيقة 60 من مباراة انتهت بالتعادل السلبي في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.

وعزا المدرب التبديل إلى أسباب فنية، ثم غادر صلاح المعسكر قبل مواجهة جنوب السودان.. وربطت تقارير مغادرته بخلاف مع حسام حسن، بينما أرجع اتحاد الكرة غيابه إلى ظروف تتعلق بأرضية الملعب الصناعي.

وفي 7 نوفمبر 2026، وجه الاتحاد الشكر إلى حسام حسن وجهازه الفني، وعين علي ماهر خلفًا له، وأشار في بيانه إلى تداعيات الأحداث الأخيرة على صورة المنتخب واستقراره.

بعدها بيوم، سجل صلاح في فوز طرابزون سبور على ألانيا سبور بهدفين دون رد، ونشر على «إنستغرام» صورة ظهر فيها مبتسمًا ورافعًا إصبعيه.

قرأ بعض المتابعين توقيتها باعتبارها إشارة إلى رحيل حسام حسن، فيما رآها آخرون احتفالًا بالهدف والفوز.. ترك صلاح الصورة بلا تعليق، وبقي الربط بينها وبين الإقالة في حدود قراءة الجمهور لتوقيتها.