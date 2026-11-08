لجنة الانضباط الخليجي تعلن عن خسارة الاتفاق أمام أربيل

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الخليجي لكرة القدم اعتبار الاتفاق السعودي خاسراً لمباراته أمام مضيفه أربيل العراقي بنتيجة 0-3، وذلك ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال الخليج للأندية 2026-2027، على خلفية عدم حضور الفريق لخوض المباراة التي كان مقرراً إقامتها يوم 28 أكتوبر الماضي على استاد فرانسو حريري في محافظة أربيل.

واستند القرار إلى اللوائح التنظيمية المعمول بها في الاتحاد الخليجي لكرة القدم، والصلاحيات والاختصاصات المقررة للجنة الانضباط، بعد دراسة التقارير المقدمة من لجنة المسابقات، ووفقاً للإجراءات التنظيمية المعتمدة في مثل هذه الحالات.

كما قررت اللجنة فرض غرامة مالية على نادي الاتفاق السعودي قدرها 150 ألف ريال قطري، وذلك لعدم حضوره لخوض المباراة أمام أربيل العراقي في الموعد المحدد.

وأكد الاتحاد الخليجي لكرة القدم حرصه على تطبيق اللوائح والأنظمة المنظمة لمسابقاته على جميع الأندية المشاركة دون استثناء، بما يرسخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، ويضمن الالتزام بالتعليمات والضوابط المعتمدة.