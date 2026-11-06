الفيصلي الأردني يقيل مدربه المصري طارق مصطفى والبرتغالي موتا بديلاً

أعلن الفيصلي، متصدر الدوري الأردني لكرة القدم، إقالة مدرب الفريق الأول، المصري طارق مصطفى من منصبه، وتعيين البرتغالي جواو موتا بديلاً له.

وذكر النادي في بيان رسمي: «أتمّت اللجنة المؤقتة للنادي الفيصلي إجراءات التعاقد مع المدرب البرتغالي جواو موتا لتولي مهام المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، والكابتن حسونة الشيخ مدرباً عاماً للفريق».

وأقيل مصطفى بعدما تعرض الفريق لخسارته الثالثة من أصل أربع مباريات في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا 2 وكانت أمام التعاون السعودي 1 ـ 3، لتتقلص فرص الفريق في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل للدور الثاني.

ويحتل الفيصلي المركز الثالث في المجموعة الثالثة للمسابقة القارية برصيد 3 نقاط من فوز وحيد على النهضة العماني وخسارتين أمام التعاون المتصدر وواحدة أمام الريان القطري الثاني بـ9 نقاط.

وتولى مصطفى تدريب الفيصلي مطلع الموسم الحالي، وقاده إلى لقب الكأس السوبر المحلية بفوزين على الوحدات 2 ـ 1 في الدور نصف النهائي، والحسين

2 ـ 1 في المباراة النهائية، إضافة إلى صدارة الدوري بعد سبع مراحل برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات، وتعادلين وخسارة وحيدة.