رونالدو يفاجئ النصر بموقفه من التجديد

أبلغ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مسؤولي نادي النصر بأن الموسم الحالي قد يكون الأخير له مع الفريق، في تطور جديد يتعلق بمستقبله، رغم مساعي إدارة النادي لإقناعه بتجديد عقده والاستمرار خلال المواسم المقبلة.

وكشف موقع «365Scores»، نقلًا عن مصادر خاصة داخل نادي النصر، أن رونالدو أبلغ الإدارة بموقفه من الاستمرار، مشيرًا إلى احتمال مغادرته الفريق بنهاية الموسم الجاري، دون اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله حتى الآن.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان رونالدو اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب البرتغال، منهياً مسيرة امتدت نحو 23 عامًا، منذ ظهوره الأول بقميص منتخب بلاده في أغسطس 2003.

وتسعى إدارة النصر إلى إقناع النجم البرتغالي بالعدول عن فكرة الرحيل، في ظل أهميته الفنية للفريق، إلى جانب قيمته التسويقية والتجارية وتأثيره في الحضور الجماهيري للنادي منذ انضمامه إلى الدوري السعودي.

وبدأ مسؤولو النصر، بحسب التقرير، دراسة ترتيبات إقامة مباراة وداعية لرونالدو في العاصمة الرياض، حال تأكد رحيله بنهاية الموسم، على أن تتضمن احتفالية خاصة لتكريمه تقديرًا لما قدمه خلال تجربته مع الفريق.

ولم تحسم إدارة النصر حتى الآن تفاصيل المباراة المحتملة أو موعد إقامتها، إذ ترتبط هذه الترتيبات بالقرار النهائي لرونالدو بشأن مستقبله، في وقت تستمر فيه محاولات النادي لإقناعه بالبقاء.

وعلى الصعيد الدولي، أنهى رونالدو مسيرته مع منتخب البرتغال بعدما خاض 234 مباراة، سجل خلالها 146 هدفًا وصنع 46 هدفًا، وفق الأرقام التي أوردها التقرير، كما أحرز 10 ثلاثيات «هاتريك».

وتوج رونالدو مع منتخب البرتغال بثلاثة ألقاب، هي كأس الأمم الأوروبية عام 2016، ودوري الأمم الأوروبية عامي 2019 و2025، ليختتم مسيرته الدولية بعد مشاركات امتدت لأكثر من عقدين.

ويبقى مستقبل رونالدو مع النصر مرتبطًا بقراره النهائي بشأن التجديد، في ظل استمرار رغبة النادي السعودي في الاحتفاظ بخدماته، وعدم صدور إعلان رسمي يؤكد رحيله بنهاية الموسم.