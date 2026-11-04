بسبب الحياة الخاصة.. قرار بمنع ظهور حسام حسن في وسائل الإعلام

يستعد «العميد» حسام حسن للاستحقاقات المقبلة على رأس الجهاز الفني لمنتخب مصر، لكن اسمه تصدر هذه المرة بياناً يتعلق بما يجري خارج الملعب، فقد قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر منع ظهور مدرب «الفراعنة» في جميع وسائل الإعلام الخاضعة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، ضمن حزمة إجراءات لتطبيق ضوابط احترام الحياة الخاصة.

جاء قرار منع ظهور حسام حسن أول بنود البيان، وامتدت الإجراءات إلى استدعاء الممثلين القانونيين لعدد من المواقع الإلكترونية إلى جلسات استماع، بعدما قال المجلس إنها خالفت ضوابط احترام الحياة الخاصة، كما أكد استمرار تنفيذ قراره السابق بمنع ظهور زوجة حسام حسن السابقة، دان آدم في وسائل الإعلام الخاضعة للقانون نفسه.

وشدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر على أن الضوابط تشمل المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام والمنصات الرقمية الخاضعة للقانون، وتلزمها بعدم نشر أو تداول أو مناقشة محتوى يتعلق بالخلافات الأسرية أو تفاصيل الحياة الشخصية، ولوح باتخاذ إجراءات قانونية مشددة إذا تكررت المخالفات أو أُعيد بث أو تداول أخبار تتعلق بالوقائع محل البيان.