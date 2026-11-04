حضور عربي قوي في ترشيحات جوائز «كاف».. تعرف على القائمة الكاملة؟

من محمد صلاح وأشرف حكيمي في سباق أفضل لاعب، إلى حسام حسن ووليد الركراكي في منافسة أفضل مدرب، امتد الحضور العربي إلى الفئات السبع في القائمة الأولية لجوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» للرجال، التي ضمت 10 مرشحين في كل فئة.

وبرز الحضور العربي في جائزة أفضل لاعب للأندية الإفريقية، إذ ضمت القائمة ستة لاعبين عرب، بينهم المصريان إمام عاشور وإبراهيم عادل، وفي فئة أفضل منتخب، ضمت القائمة منتخبات الجزائر ومصر وتونس والمغرب.

القائمة الكاملة لترشيحات جوائز «كاف» 2025 للرجال

أفضل لاعب

أندري فرانك زامبو أنغيسا «الكاميرون- نابولي»، فيستون ماييلي «الكونغو الديمقراطية - بيراميدز»، محمد صلاح «مصر - ليفربول»، دينيس بوانغا «الغابون - لوس أنجلوس إف سي»، سيرهو غيراسي «غينيا - بوروسيا دورتموند»، أشرف حكيمي «المغرب - باريس سان جيرمان»، أسامة لمليوي «المغرب - نهضة بركان»، فيكتور أوسيمين «نيجيريا - غلطة سراي»، إيليمان نداي «السنغال- إيفرتون»، باب ماتهار سار «السنغال - توتنهام».

أفضل حارس مرمى

أندري أونانا «الكاميرون- طرابزون سبور»، فوزينيا «الرأس الأخضر- تشافيس»، أحمد الشناوي «مصر - بيراميدز»، منير المحمدي «المغرب - نهضة بركان»، ياسين بونو «المغرب - الهلال السعودي»، ستانلي نوبوالي «نيجيريا - تشيبا يونايتد»، إدوارد ميندي «السنغال - الأهلي السعودي»، مارك ديوف «السنغال - تينغيث»، رونوين ويليامز «جنوب إفريقيا - ماميلودي صنداونز»، أيمن دحمان «تونس- الصفاقسي».

أفضل لاعب للأندية الإفريقية

إسماعيل بلقاسمي «الجزائر- أهلي طرابلس»، بلاتي توري «بوركينا فاسو- بيراميدز»، إيسوفو دايو «بوركينا فاسو - نهضة بركان»، فيستون ماييلي «الكونغو الديمقراطية - بيراميدز»، محمد الشيبي «المغرب- بيراميدز»، إمام عاشور «مصر- الأهلي»، إبراهيم عادل «مصر- بيراميدز»، محمد حريمات «المغرب - الجيش الملكي»، أسامة لمليوي «المغرب - نهضة بركان»، شوماري كابونبي «تنزانيا - سيمبا».

أفضل مدرب

بوبيستا «الرأس الأخضر»، حسام حسن «مصر»، كرونوسلاف يورتشيتش «بيراميدز»، سامي الطرابلسي «تونس»، روموالد راكوتوندراب «مدغشقر للمحليين»، معين الشعباني «نهضة بركان»، طارق السكتيوي «المغرب للمحليين»، وليد الركراكي «المغرب»، بابي ثياو «السنغال»، محمد وهبي «المغرب تحت 20 عامًا».

أفضل لاعب شاب

أشرف تابسوبا «بوركينا فاسو- ريال دو فاسو»، ألينهو حيدارا «كوت ديفوار- ماينز»، نواه صديقي «الكونغو الديمقراطية -سندرلاند»، عبد الله وزان «المغرب - أياكس»، عثمان معمة «المغرب - واتفورد»، حسام الصادق «المغرب - اتحاد التواركة»، دانيال باميي «نيجيريا - بريموريي»، موموه كامارا «سيراليون - مينيسوتا يونايتد»، مبكيزيلي مبوكازي «جنوب إفريقيا - أورلاندو بايرتس»، تايلون سميث «جنوب إفريقيا - كوينز بارك رينجرز».

أفضل منتخب

الجزائر، الرأس الأخضر، كوت ديفوار، مصر، غانا، المغرب تحت 20 عامًا، المغرب، السنغال، جنوب إفريقيا، تونس.

أفضل نادٍ

شباب بلوزداد والنادي الرياضي القسنطيني «الجزائر»، أسيك ميموزا «كوت ديفوار»، بيراميدز «مصر»، نهضة بركان «المغرب»، ماميلودي صنداونز وأورلاندو بايرتس وستيلينبوش «جنوب إفريقيا»، الهلال «السودان»، سيمبا «تنزانيا».