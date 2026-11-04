ثنائي مصري ينافس على جائزة أفضل مدرب في إفريقيا

من دور الـ16 في كأس العالم إلى نهائي الكونفدرالية الإفريقية، سار حسام حسن ومعتمد جمال في طريقين مختلفين، قبل أن يلتقيا في قائمة واحدة. الأول قاد منتخب مصر إلى أبعد نقطة في تاريخ مشاركاته بالمونديال، والثاني أعاد الزمالك إلى منصة التتويج بالدوري المصري وبلغ معه نهائي الكونفدرالية الإفريقية، ليحجز كل منهما مكانًا بين المرشحين لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا.

ضمت القائمة الأولية التي أعلنها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» المدربين المصريين، بعد النتائج التي حققها حسام حسن مع الفراعنة، ومعتمد جمال مع الزمالك.

بدأت حكاية حسام حسن مع الترشيح من كأس الأمم الإفريقية، حيث قاد منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي، قبل أن يذهب بالفراعنة إلى محطة لم يبلغوها من قبل في كأس العالم، ففي مونديال 2026، وصل المنتخب المصري إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالبطولة، ليضيف إلى مشواره القاري إنجازًا على الساحة العالمية.

وفي الزمالك، قاد معتمد جمال الفريق إلى لقب الدوري المصري، وامتد مشواره إلى المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية الإفريقية، وأنهى الزمالك البطولة القارية وصيفًا.

وعلى مستوى الأندية، ينافس معتمد جمال كلًّا من لامين ندياي، مدرب اتحاد العاصمة الجزائري، وألكسندر سانتوس، مدرب الجيش الملكي المغربي، وميجيل كاردوسو، مدرب ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

وإلى جانب حسام حسن، تضم قائمة مدربي المنتخبات المرشحين بيدرو ليتاو بريتو «بوبيستا»، مدرب منتخب الرأس الأخضر، وسيباستيان ديسابر، مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية، ومحمد وهبي، مدرب منتخب المغرب، ووليد الركراكي، مدربه السابق، وبابي ثياو، مدرب منتخب السنغال.