وجوه جديدة في معسكر «الفراعنة».. و«مفاجأة» على طاولة «العميد»

تتشكل ملامح معسكر منتخب مصر المقرر في نوفمبر الجاري، بين أسماء معتادة تستعد لدخول قائمة منتخب «الفراعنة»، واسم «مفاجأة» ينتظر فرصة للعودة مجدداً إلى معسكرات منتخب مصر بعد فترة من الغياب، ناصر ماهر لاعب فريق بيراميدز يعود إلى حسابات الجهاز الفني بفضل مستواه مع بيراميدز، خاصة وأن «العميد» حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري يدرس ضم وجوه جديدة قبل مواجهتي مالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وقبل إعلان القائمة، كشف الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية، أن معسكر منتخب مصر المقبل قد يشهد انضمام ما بين لاعبين وأربعة لاعبين جدد، أما ناصر ماهر، فقد قدر شوبير فرص عودة لاعب وسط بيراميدز إلى صفوف الفراعنة بـ 50%.

قد تحمل قائمة شهر نوفمبر أسماء جديدة، لكن فرص التغيير تختلف من مركز إلى آخر، ففي الوقت الذي يدرس فيه الجهاز الفني توجيه الدعوة إلى عدد من اللاعبين، رجح شوبير استمرار الرباعي مصطفى شوبير ومحمد علاء وأحمد الشناوي «البلعوطي» والمهدي سليمان في حراسة المرمى، مشيدًا بالموسم الذي يقدمه الأخير.

ويأتي المعسكر استعدادًا لمباراتين أمام المنافس نفسه في غضون أربعة أيام، إذ يستضيف منتخب مصر نظيره مالاوي في القاهرة يوم الجمعة 13 نوفمبر، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات، ثم يحل ضيفًا عليه يوم 17 من الشهر نفسه في الجولة الرابعة.

وأشاد شوبير بمستوى ناصر ماهر مع بيراميدز وبأدائه للواجبات المطلوبة منه في خط الوسط، معتبرًا أن ما يقدمه مع فريقه يجعل انضمامه إلى قائمة مصر واردًا.