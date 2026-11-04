4 مواهب عربية تتنافس على جائزة أفضل لاعب صاعد في إفريقيا

دخل 4 لاعبين عرب قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب صاعد في إفريقيا لعام، بعدما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» أسماء 10 مواهب تتنافس على الجائزة، ضمن جوائز الأفضل في القارة الإفريقية.

وضمت القائمة المصري حمزة عبدالكريم، لاعب برشلونة الإسباني، والجزائري إبراهيم مازا، لاعب باير ليفركوزن الألماني، إلى جانب المغربيين أيوب بوعدي وعبدالله وزان، لاعب أياكس الهولندي.

وشهدت القائمة حضور مجموعة من اللاعبين الأفارقة المحترفين في الأندية الأوروبية، يتقدمهم الكاميروني كريستيان كوفاني، الذي يلعب ضمن صفوف باير ليفركوزن الألماني.

وشملت الترشيحات أيضًا الإيفواريين كريست إينائو أولاي ويان ديوماندي، والغاني كاليب يرنكي، والمالي إسماعيل كاميسوكو، والسنغالي إبراهيم مباي، ليكتمل عدد المرشحين العشرة للجائزة.

وسجل المغرب الحضور العربي الأكبر في القائمة بمرشحين اثنين، مقابل مرشح واحد لكل من مصر والجزائر، في منافسة تجمع لاعبين من 9 دول إفريقية.

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يوم الاثنين 7 ديسمبر 2026 موعدًا لإقامة حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا، بمدينة لاغوس النيجيرية، حيث يُنتظر الإعلان عن الفائزين بالجوائز الفردية والجماعية.