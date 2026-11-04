4 منتخبات عربية تتنافس على جائزة أفضل منتخب في إفريقيا 2026

دخلت 4 منتخبات عربية سباق المنافسة على جائزة أفضل منتخب للرجال في إفريقيا لعام 2026، بعدما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قائمة تضم 10 منتخبات مرشحة للتتويج بالجائزة ضمن جوائز الأفضل في القارة.

وضمت القائمة منتخبات مصر والمغرب والجزائر وتونس، لتسجل الكرة العربية حضورًا بأربعة منتخبات في المنافسة على الجائزة، إلى جانب 6 منتخبات إفريقية أخرى.

وشملت قائمة المرشحين أيضًا منتخبات السنغال وكوت ديفوار وغانا والرأس الأخضر والكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا، ليكتمل عدد المنتخبات العشرة المتنافسة على الجائزة.

وأعلن «كاف» قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2026، التي تشمل عددًا من الفئات الفردية والجماعية، أبرزها أفضل منتخب للرجال والسيدات، وأفضل نادٍ للرجال، وأفضل لاعبة وأفضل لاعبة شابة وأفضل حارسة مرمى.

وشهدت قائمة أفضل نادٍ للرجال وجود الزمالك المصري والترجي التونسي والهلال السوداني، إلى جانب 3 أندية مغربية هي نهضة بركان وأولمبيك آسفي والجيش الملكي، وناديين جزائريين هما اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد، فضلًا عن ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي ومانييما يونيون الكونغولي.