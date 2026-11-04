الزمالك ضمن 10 مرشحين لجائزة أفضل ناد في إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» اختيار الزمالك المصري ضمن قائمة تضم 10 أندية مرشحة للفوز بجائزة أفضل ناد في إفريقيا على مستوى الرجال لعام 2026، ليكون الممثل المصري الوحيد في المنافسة على الجائزة.

جاء ترشيح الزمالك بعد نتائجه خلال الموسم الماضي، الذي شهد تتويجه بلقب الدوري المصري، إلى جانب وصوله إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وضمت قائمة المرشحين 3 أندية مغربية، هي نهضة بركان وأولمبيك آسفي والجيش الملكي، لتتصدر المغرب قائمة الدول الأكثر تمثيلًا في المنافسة على الجائزة.

وشهدت القائمة حضور ناديين من الجزائر، هما اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد، إلى جانب ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، والترجي التونسي، والهلال السوداني، ومانياما يونيون من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

واكتمل بذلك عدد الأندية العشرة المرشحة للجائزة، بواقع 3 أندية من المغرب، وناديين من الجزائر، ونادٍ واحد من كل من مصر وتونس والسودان وجنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية.

وينتظر الزمالك الإعلان عن الفائز بالجائزة، بعدما دخل المنافسة مع 9 أندية من مختلف أنحاء القارة، مستندًا إلى تتويجه المحلي ووصوله إلى نهائي الكونفدرالية خلال الموسم الماضي.