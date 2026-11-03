اجتماع في تركيا يجمع محمد صلاح وهاني أبو ريدة.. ماذا دار بينهما؟

عقد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعًا مع محمد صلاح، قائد منتخب مصر، خلال زيارة أجراها مؤخرًا إلى تركيا، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالمنتخب المصري، وسبل تهيئة الأجواء المناسبة للاعبين والجهاز الفني قبل الاستحقاقات الدولية المقبلة.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي، أن اللقاء جاء ضمن جهود الاتحاد لتعزيز التواصل المباشر مع نجوم المنتخب، والعمل على توفير بيئة تساعد الفريق على تحقيق أهدافه خلال المرحلة المقبلة.

وناقش أبو ريدة وصلاح خلال الاجتماع سبل تذليل المعوقات التي قد تواجه المنتخب، مع التأكيد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التفاهم والانسجام بين مختلف عناصر المنظومة، بما يضمن توفير أفضل الظروف للجهاز الفني واللاعبين.

وجاء الاجتماع بعد تقارير إعلامية تحدثت عن وجود خلافات بين محمد صلاح والمدير الفني للمنتخب حسام حسن، عقب مباراة أنغولا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، دون أن يتطرق بيان اتحاد الكرة إلى صحة تلك التقارير أو يربط اللقاء بها بصورة مباشرة.

وأعرب أبو ريدة، بحسب البيان، عن تقديره للدور الذي يؤديه محمد صلاح بصفته قائدًا للمنتخب المصري، وأحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم المصرية، مشيدًا بمكانته وأهميته داخل صفوف الفريق.

وأكد رئيس الاتحاد المصري التزامه بتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة للمنتخب، والعمل على تلبية احتياجات الجهاز الفني واللاعبين، من أجل تحقيق نتائج إيجابية تتناسب مع طموحات الجماهير المصرية خلال المنافسات المقبلة.