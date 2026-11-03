رسميًا.. تأجيل كأس آسيا 2027

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل نهائيات كأس آسيا السعودية 2027، التي كان مقررًا إقامتها خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027، لتقام بدلًا من ذلك خلال الفترة من 23 ديسمبر 2027 إلى 21 يناير 2028، في ضوء الظروف الاستثنائية والتطورات التي تشهدها المنطقة، وما ترتب عليها من تحديات لوجستية واضطرابات في حركة السفر.

وأوضح الاتحاد الآسيوي، في بيان رسمي صدر الثلاثاء، أن القرار جاء عقب مناقشات موسعة ومشاورات وثيقة مع اللجنة المحلية المنظمة للبطولة والاتحاد السعودي لكرة القدم، مشيرًا إلى أن اللجنة المنظمة لكأس آسيا وافقت على تعديل موعد إقامة البطولة القارية الأبرز على مستوى المنتخبات الوطنية.

وأكد البيان أن الموعد الجديد المقترح للبطولة سيُرفع إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للحصول على الموافقة النهائية، بعدما أصبح تنظيم المنافسات وفق الجدول السابق يواجه ظروفًا استثنائية وتعقيدات لوجستية كبيرة، إلى جانب اضطرابات في حركة التنقل والسفر، ما جعل التأجيل ضرورة لمصلحة جميع المنتخبات المشاركة واللاعبين والمسؤولين والجماهير وبقية الأطراف المعنية.

وأشاد الاتحاد الآسيوي بالتزام الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة بمواصلة العمل من أجل تقديم نسخة استثنائية من البطولة، تليق بمكانة كرة القدم الآسيوية وتطلعات جماهيرها، مؤكدًا استمرار التعاون مع اللجنة المنظمة والاتحادات الوطنية المشاركة والرعاة وشركاء البث والجهات التجارية، لضمان تنظيم البطولة وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية.

وشدد على أن العمل خلال المرحلة المقبلة سيركز على تقليل الآثار المترتبة على تغيير موعد البطولة، والحفاظ على جودة التنظيم وتجربة المنتخبات والجماهير، بما يضمن خروج الحدث القاري بالصورة التي تتناسب مع مكانته بوصفه أرفع مسابقات المنتخبات الوطنية للرجال في القارة.

ومن المقرر أن تستضيف السعودية النسخة التاسعة عشرة من كأس آسيا، التي تشهد مشاركة نخبة منتخبات القارة، وسط ترقب لما ستسفر عنه الموافقة النهائية من «فيفا» على الموعد الجديد، على أن يعلن الاتحاد الآسيوي أي مستجدات عبر قنواته الرسمية.