منتخب الإمارات يودع كأس الخليج لقدامى اللاعبين

ودع منتخب الإمارات كأس الخليج لقدامى اللاعبين بالخسارة أمام المنتخب القطري بهدفين دون مقابل، على استاد حمد الكبير، وفوز المنتخب البحريني على المنتخب اليمني برباعية نظيفة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية.

حل منتخبنا الوطني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن المنتخب البحريني في المركز الثاني، فيما تصدر المنتخب القطري ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة 9 نقاط، وجاء وودع «أبيض القدامى» البطولة مع المنتخب اليمني الذي بقي في المركز الرابع والأخير دون أي نقاط.

وشهدت المجموعة الأولى، فوز السعودية على العراق، والكويت على عمان بنتيجة واحدة بهدف دون مقابل، وتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة بوصوله إلى 7 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن المنتخب العراقي في المركز الثاني، وحل المنتخب الكويتي ثالثاً برصيد 4 نقاط، وودع البطولة مع المنتخب العماني الذي بقي في المركز الرابع الأخير دون نقاط.

وتقام مباراتي الدور نصف النهائي مساء الثلاثاء، حيث تلتقي البحرين مع السعودية، وقطر مع العراق.