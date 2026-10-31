الضغوط المالية ومصالح «كاف» تعيدان كأس أفريقيا إلى نظام السنتين

تراجع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن خطته لإقامة كأس الأمم الأفريقية كل أربع سنوات، مقرراً العودة إلى النظام التقليدي بإقامة البطولة كل عامين، بعد نحو عشرة أشهر من إعلان تغيير نظامها اعتباراً من 2028، في خطوة عكست حجم الاعتراضات على القرار وأهمية البطولة بوصفها المصدر المالي الأبرز للاتحاد القاري.

وأكد رئيس «كاف» باتريس موتسيبي أن التراجع يستهدف حماية مصالح كرة القدم الأفريقية وتطويرها، وذلك بعد مشاورات مع الاتحادات الوطنية الـ54، انتهت بتصويت اللجنة التنفيذية لصالح الإبقاء على النظام السابق.

وكان موتسيبي قد أعلن في ديسمبر 2025 تحويل البطولة إلى دورة رباعية اعتباراً من 2028، بهدف مواءمة الأجندة الأفريقية مع الروزنامة العالمية وتخفيف تعارض المباريات مع مسابقات الأندية الأوروبية، وما يصاحبها من خلافات بشأن تحرير اللاعبين الأفارقة.

ولكن القرار أثار تحفظات واسعة، خصوصاً أن كأس الأمم، التي انطلقت عام 1957، تمثل الركيزة المالية الأساسية لـ«كاف»، بعدما قدرت إيرادات نسخة المغرب 2025 بنحو 192 مليون دولار، بما يعادل 66 % من إجمالي إيرادات مسابقات الاتحاد، فيما بلغت الأرباح المتوقعة 114 مليون دولار، مقابل 75 مليوناً في نسخة كوت ديفوار.

وكان الاتحاد الأفريقي قد طرح بديلاً يتمثل في إطلاق دوري الأمم بمشاركة المنتخبات الـ54، بهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على كأس الأمم، إلا أن توقف مشروع الدوري الأفريقي الممتاز بعد نسخة واحدة، رغم استهدافه عوائد سنوية تصل إلى 200 مليون دولار، أثار شكوكاً حول قدرة المشروعات الجديدة على توفير موارد مالية مستدامة.

كما واجه قرار التحول إلى النظام الرباعي انتقادات بسبب اعتماده داخل اللجنة التنفيذية دون عرضه على الجمعية العمومية، قبل أن يطلب «كاف» من الاتحادات الأعضاء تحديد موقفها، لتنتهي المشاورات بالعودة إلى نظام السنتين.

وأعاد التراجع تسليط الضوء على علاقة موتسيبي برئيس «فيفا» جياني إنفانتينو، الذي سبق أن اقترح إقامة البطولة كل أربع سنوات، فيما ربط صحفيون بين عودة النظام التقليدي والتحركات الأخيرة لإنفانتينو لحشد الدعم الأفريقي قبل انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي، دون وجود إعلان رسمي يؤكد ارتباط الأمر بتفاهمات بين الجانبين.

وتستضيف كينيا وتنزانيا وأوغندا نسخة 2027 خلال الفترة من 19 يونيو إلى 17 يوليو، على أن تقام نسخة أخرى في 2028 وفق الجدول الانتقالي السابق، بينما تقرر إقامة نسختي 2031 و2033 لتجنب التعارض مع كأس العالم.

ومن المنتظر أن ينطلق دوري الأمم الأفريقية في سبتمبر 2029، مع توجه لإقامته كل عامين بدلاً من النظام السنوي الذي أُعلن عنه سابقاً، وهو ما يفتح تحدياً جديداً أمام «كاف» لتنسيق مواعيد البطولات وتخفيف ازدحام أجندة المنتخبات.

وبذلك، تحافظ كأس الأمم الأفريقية على تقليدها التاريخي، فيما يبقى التحدي الأكبر أمام الاتحاد القاري إيجاد نموذج مالي مستدام يوازن بين مصالح الاتحادات الوطنية ومتطلبات كرة القدم العالمية.