الأهلي يحدد موقفه من رحيل الحسين عموتة

حسم النادي الأهلي المصري موقفه من رحيل مديره الفني المغربي الحسين عموتة، في ظل الأنباء المتداولة بشأن إمكانية إقالته بسبب النتائج الأخيرة والضغوط الجماهيرية.

وأكد الإعلامي أحمد شوبير تمسك إدارة النادي باستمرار المدرب في منصبه وعدم وجود أي اتجاه للاستغناء عن خدماته خلال الفترة المقبلة.

وكشف شوبير، أن إدارة الأهلي تدعم عموتة وجهازه الفني بصورة كاملة، مشددًا على أن فكرة إقالته أو رحيله لم تُطرح للنقاش داخل النادي، رغم الانتقادات التي تعرض لها الفريق مؤخرًا.

وأوضح حارس الأهلي السابق أن موقف الإدارة واضح بشأن استمرار المدرب المغربي ومواصلة العمل معه، متوقعًا بقاءه على رأس الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة، مع منحه الفرصة لتصحيح مسار الفريق وتحقيق الأهداف المحددة للموسم.

وتأتي تصريحات شوبير في وقت يسعى فيه الأهلي إلى تحسين مستواه الفني والبدني، استعدادًا للاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة، بعدما أعادت النتائج الأخيرة الحديث عن مستقبل الجهاز الفني.

ويأمل الأهلي في الاستفادة من الاستقرار الفني والتركيز على معالجة الأخطاء وتجنب المزيد من التعثرات، من أجل مواصلة المنافسة على البطولات التي يخوضها خلال الموسم الحالي.