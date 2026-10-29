النصر والأولمبية العراقية يبحثان توسيع آفاق التعاون الرياضي



زار وفد نادي النصر الرياضي مقر اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية في بغداد، على هامش مباراة النصر والزوراء ضمن منافسات دوري أبطال الخليج للأندية، وفي إطار مبادرة «الإمارات تحب العراق»، حيث كان في استقباله هيثم عبد الحميد، الأمين العام للجنة.



ورحّب عبد الحميد بالوفد الإماراتي، مشيداً بالعلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات، ومثمناً مبادرة «الإمارات تحب العراق» التي جسّدت مشاعر المودة والتقدير التي تكنّها قيادة الإمارات وشعبها للعراق وأبنائه، لا سيما من خلال تكريم نخبة من الأدباء والفنانين والمثقفين العراقيين المقيمين في الدولة، معرباً عن شكره وتقديره لدولة الإمارات على هذه اللفتة النبيلة.



من جانبه، أشاد حميد الطاير بعراقة الرياضة العراقية وإسهاماتها التاريخية في تطوير الرياضة العربية والخليجية، وحضورها الممتد على الساحتين الخليجية والآسيوية، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز التعاون وتبادل الزيارات والخبرات بين الجانبين، وأن يشكل نادي النصر، باعتباره مهد كرة القدم الإماراتية، جسراً للتواصل بين المؤسسات الرياضية في البلدين.



وفي ختام الزيارة، أهدى حميد الطاير درع مبادرة «الإمارات تحب العراق» إلى هيثم عبد الحميد، فيما قدّم الدكتور حمد رحمه الفلاسي، الرئيس التنفيذي لنادي النصر الرياضي، درع النادي إلى الأمين العام للجنة، الذي بادلهما التكريم بإهداء درع اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية إلى حميد الطاير.