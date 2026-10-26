اكتمال جدول مباريات كأس آسيا 2027



أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، واللجنة المحلية المنظمة اكتمال برنامج مباريات كأس آسيا السعودية 2027، بعد اعتماد مواعيد انطلاق المواجهات، والملاعب المستضيفة للنسخة التاسعة عشرة من البطولة القارية، التي تقام للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية.



وتنطلق منافسات البطولة يوم 7 يناير 2027 بمواجهة المنتخب السعودي ونظيره الفلسطيني على استاد مدينة الملك فهد الرياضية في الرياض، الذي يتسع لنحو 72 ألف متفرج، في افتتاح مرتقب، يشهد بداية رحلة 24 منتخباً نحو المنافسة على اللقب الآسيوي.



وتستمر مباريات دور المجموعات حتى 20 يناير، على أن تنطلق مواجهات دور الـ16 يوم 22 من الشهر نفسه، فيما تقام مباريات الدور ربع النهائي يومي 28 و29 يناير، وتجرى مباراتا الدور نصف النهائي يومي 1 و2 فبراير، قبل إسدال الستار على البطولة بالمباراة النهائية يوم 5 فبراير على استاد مدينة الملك فهد الرياضية، حيث يتوج المنتخب الفائز بطلاً للقارة.



يضم البرنامج النهائي 51 مباراة، موزعة على ثمانية ملاعب في ثلاث مدن سعودية، بواقع خمسة ملاعب في الرياض، وملعبين في جدة، وملعب واحد في الخبر، ضمن ترتيبات تستهدف توفير الظروف المناسبة لإقامة المنافسات واستقبال الجماهير.



وراعى الاتحاد الآسيوي واللجنة المنظمة، عند تحديد مواعيد المباريات وتوزيعها على الملاعب، المتطلبات التجارية، واحتياجات البث التلفزيوني، إلى جانب الترتيبات المحلية، التي تستهدف تعزيز الحضور الجماهيري وتطوير تجربة المشجعين، بما يتناسب مع مكانة البطولة بوصفها أبرز مسابقات المنتخبات الوطنية في القارة الآسيوية.



وتترقب الجماهير الآسيوية انطلاق النسخة السعودية من البطولة، في ظل مشاركة 24 منتخباً، وطموحات متباينة للتتويج باللقب، بينما تستعد المدن الثلاث لاستضافة المباريات، وفق جدول يحدد مواعيد المنافسات منذ افتتاح البطولة وحتى المباراة النهائية في الخامس من فبراير 2027.