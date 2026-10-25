4 فرق عربية إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.. وخروج المريخ

بلغت أندية بيراميدز والزمالك المصريان والترجي التونسي ونهضة بركان المغربي دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم بانتصاراتها السبت في إياب الدور التمهيدي الثاني، فيما أقصي المريح السوداني بركلات الترجيح.

وأكرم بيراميدز، بطل نسخة 2024-2025، وفادة ضيفه المريخ بانتيو من جنوب السودان برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها عبد الرحمن مجدي « ق 23 و28» ومصطفى فتحي « ق45+2» والجزائري ندير بنبوهالي « ق71». وكان بيراميدز فاز 1-0 ذهابا الاسبوع الماضي.

وبدوره جدد الزمالك، حامل اللقب آخرها عام 2002، فوزه على أيه بي آر الرواندي بهدف وحيد سجله مهاجمه أحمد شريف في الدقيقة الأولى. وكان الزمالك فاز بهدف وحيد أيضا وجاء في الدقيقة الأخيرة عبر ناصر منسي. وحذا نهضة بركان حذو ممثلي مصر بتجديد فوزه على ستار سبور أكاديمي السيراليوني بهدف وحيد سجله يوسف مهري في الدقيقة 53. وكان نهضة بركان حسم مباراة الذهاب بثنائية نظيفة، واحتاج الترجي، البطل أربع مرات آخرها عام 2019، إلى ركلات الترجيح لتخطي عقبة السويحلي الليبي 3-1.

وانتهى الوقت الاصلي بفوز الترجي بهدف وحيد سجله الفرنسي عماد فرج في الدقيقة الثامنة، وهي النتيجة ذاتها التي آلت إليها مباراة الذهاب لصالح الفريق الليبي وسجله لاعبه التونسي أيوب عياد في الدقيقة 60 من ركلة جزاء. وتألق حارس مرمى الترجي الدولي بشير بن سعيد بتصديه لركلتي جزاء عياد والزامبي لاميك باندا، ليحسم أصحاب الأرض ركلات الترجيح 3-1 ويضمنوا التأهل إلى دور المجموعات.

ولم تبتسم الركلات الترجيحية للمريخ وأخرجته من المسابقة بعدما سقط بسببها أمام حوريا الغيني 3-5. وحسم المريخ مباراة الإياب في صالحه بهدف نظيف سجله العاجي رومان ديامان غباني في الدقيقة 70، وثأر لخسارته بالنتيجة ذاتها ذهابا، لكنه أخفق في ركلات الترجيح وودع المسابقة.